Zeta y Charly Alberti se sumaron como invitados de Coldplay para tocar canciones de Soda

Zeta Bosio y Charly Alberti fueron el lunes por la noche los invitados especiales del noveno show de Coldplay en River, donde se sumaron para interpretar dos temas de Soda Stereo y participar de un clásico de la banda británica.

Cuando promediaba el concierto, tras un set en el escenario montado en el centro del campo de juego, Chris Martin regresó al principal, en donde aparecieron Zeta con su bajo y Charly Alberti en la batería, para arremeter con una versión de “Persiana americana” y “De música ligera”, canción que integra el habitual listado de Coldplay en esta serie de recitales.

“Para los que ya no están”, dijo emocionado el líder de la banda británica, quien contó con los ex Soda también para el momento de “Yellow”, una de las baladas más icónicas del cuarteto.

De esta manera, ocurrió lo que se venía rumoreando desde el inicio de la serie de shows, sobre todo por la cercanía entre ambas formaciones. Cabe recordar que Martin participó a través de un video con su voz en la versión de “De música ligera” durante los recientes conciertos que Zeta y Charly realizaron como despedida de Soda Stereo.

En los shows anteriores de Coldplay en River, el grupo había contado con Tini en dos ocasiones, quien participó en “Let Somebody Go” y su éxito propio “Carne y hueso”; y con Jin, el mayor de los integrantes de la banda de K-pop BTS, en una oportunidad, en el tema “My Universe”.

Coldplay cerrará este martes su histórica serie de diez conciertos en River, momento en el cual batirá el récord de shows en ese escenario en una misma visita.

“levantemos las manos al cielo por los amigos que ya no están.”

“look up the stars, look how they shine for you”

Hoy Coldplay justo a Zeta Bosio y Charly Alberti de Soda Stereo le dedicaron Yellow a la memoria de Gustavo Cerati…

Eterno. 💛 pic.twitter.com/QZTzNn0rOD

— Julián Winnfield (@julianmendoza38) November 8, 2022