Ya resulta imparable: El Tala se anotó la décima victoria consecutiva en la Superliga

El Tala llegó a su décima victoria consecutiva en la Superliga en un viernes de mucha acción por la fecha 12, mientras que Estudiantil derrotó en un partido accidentado a Náutico, y también ganaron Temperley, Atalaya y Unión y Progreso.

El Tala se impuso 97 a 81 a Alumni de Casilda en el marco de la zona 2 y mantiene el mejor récord de la elite local. La rompió Joaquín Ríos con 21 tantos, en tanto que Santiago Cabrejas y Fernando Scalella anotaron 14. En la visita se presentaron Juan Manuel Albertini con 19 tantos y Pablo Moreyra con 11.

Por su parte, Los Rosarinos Estudiantil doblegó a Náutico por 74 a 65 en la ribera en un encuentro que terminó con cuatro jugadores por el visitante y sólo dos en el local por descalificaciones y salidas por faltas. En un juego parejo y luchado, a poco del final una falta dura de Marinelli a Fascia fue sancionada con antideportiva, pero luego se produjo un encontronazo de Marinelli y Seveso, posterior ingreso de suplentes y algún elemento arrojado a la cancha. Los jueces descalificaron de manera directa a Marinelli y Seveso, para luego descalificar por reyerta a los integrantes de los bancos. Como luego Náutico cortó con falta para intentar dar vuelta el juego, otros dos jugadores salieron por 5 faltas.

Horacio Fascia hizo 28 y Seveso 16 en el ganador, mientras que Pereira anotó 15 en el local.

Por el grupo 1, Atalaya derrotó al Unión de Arroyo Seco de Adrián Bueres (reemplazante de Luciano Martín) por 97 a 71. En el Azul, Brian Najnudel anotó 27 puntos y Leandro Yanson hizo 16, mientras que para la visita convirtió 16 Federico Dayer.

Temperley también sigue en la pelea de arriba junto a Provincial (postergó vs. Ciclón) y Atalaya. El Negro doblegó a Calzada 98 a 66 con 20 de Nahuel Más y 18 de Andrés Ottolini, en tanto que debutó Jeremías Minzer. En la visita hizo 19 Dino Abratte.

Y Unión y Progreso venció a Atlantic por 72 a 63 en un duelo barrial. En el ganador anotó 15 puntos Fernando Mir y 14 Guido Rodríguez, mientras que por la visita hizo 24 Julián García.

En la zona 1 de la Superliga, para el domingo quedó Caova vs. Fisherton y Regatas vs. Saladillo. En Olegario la novedad fue el fichaje estelar del interno Omar Cantón, quien viene de jugar la Liga A en Atenas de Córdoba.

En el grupo 2, el domingo jugarán Gimnasia vs. Federal, Sportsmen vs. Central y Talleres vs. Libertad. Para el lunes quedó Echesortu vs. América.

Superliga, zona 1

Provincial 7-0

Caova 8-1

Temperley 8-2

Atalaya 7-1

Unión AS 5-5

Fisherton 5-4

Regatas 5-5

Unión y P. 5-5

Newell’s 3-5

Atlantic 3-8

Ciclón 2-7

Calzada 2-8

Saladillo 0-9

Superliga, zona 2

El Tala 10-0

Sportsmen 8-1

Náutico 7-4

Estudiantil 7-4

Tiro Suizo 5-5

Talleres 4-4

Alumni 4-5

Libertad 4-6

Echesortu 4-6

Central 4-6

Gimnasia 3-7

América 2-8

Sp. Federal 1-8

SÍNTESIS

NÁUTICO 65: López Zamora 0, Capra 12, Marinelli 6, Oggero 9, Móndolo 12, Pereira 15, Clivio, Arlego 5, Poratti 6, Eydallín, Sainz Benito, Mastrandrea. DT: Andrés Píccoli

LOS ROSARINOS ESTUDIANTIL 74: Rufino 0, Borgna 2, Fascia 28, Bossi 4, Craia, Giaccone 14, Acuña 7, Baravalle 7, L. Borgna, Martoccia 0, Seveso 16, Báez 0. DT: Manuel Collatti

ESTADIO: Ricardo Velasco

ÁRBITROS: Jerez y Cascardo

PARCIALES: 12/22, 32/35 y 49/56

GOLEO

EL TALA 97: Ríos 21, D’Ambrosio 0, Paz 8, Miotti 3, M. Herrera 0, Cabrejas 14, Camino 12, Verdaro 8, Scalella 14, L. Herrera 8, Ibars 0, Chiana 9. DT: Juan Pablo Lupo.

ALUMNI 81: Juan 3, Medina 4, Schlegel 9, Moreyra 11, Albertini 19, Rodríguez 15, Marani 3, Brecciaroli 6, Mattei 11. DT: Luis Oroño.

GOLEO

ATALAYA 97: Castaño 8, Giraudo 13, Rava 11, Scaglia 0, Casas 5, Etchevarne 7, Yanson 16, Najnudel 27, Sosa 2, Rueda 3, López 5, Saenz 0. DT: Andrés Malajovich Farruggia.

UNIÓN AS 71: Soler 11, Cannata 6, Dayer 16, Mansur 10, Tamani 0, Mengarelli 10, Isola 7, Schesi 3, Fornés 8. DT: Adrián Bueres.

GOLEO

TEMPERLEY 98: Capra 11, Filippelli 2, Roig 9, Zorrilla 2, Amigo 9, A. Moresco 0, López 6, Ottolini 18, Más 20, B. Moresco 10, Beltramino 6, Minzer 5. DT: Hernán Corte.

CALZADA 66: Silva 0, Cota Cohen 0, Canevari 6, Cerda 6, Grgicevic 5, Chavero 13, Marconi 0, Taylor 6, Barreto 0, González 5, Abratte 19, Pintor 6. DT: Germán Andersen.

GOLEO

UNIÓN Y PROGRESO 72: Ruiz Díaz 9, Chaparro 2, Bravo 9, Cabaña 12, Orsi 2, Mir 15, Prez 0, G. Rodríguez 14, Pastorino 9. DT: Claudio González.

ATLANTIC 63: Ruggiero 8, Mascali 8, Fossi 3, Ferrari 12, Ouvrard 0, Moine 0, López 0, García 24, Federico 0, Grieco 8. DT: Marcelo Santinelli.

Todo el viernes de ascenso

Red Star de San Lorenzo derrotó en la noche del viernes a Edison como visitante por 75 a 41 y se mantiene al frente de la zona 1 en el marco de la fecha 11.

Por su parte, San Telmo de Funes sigue expectante tras ganarle a domicilio a Fortín Barracas por 78 a 48 y Ben Hur se impuso en Fray Luis Beltrán a Garibaldi por 65 a 54.

En el grupo 2, Sionista doblegó a Náutico B por 86 a 44 y Provincial derrotó como visitante a Maciel por 74 a 70.

Por la zona 1 el domingo jugarán Atalaya B vs. Independiente de Ricardone y por la 2 El Tala B vs. Echesortu B.

Tabla zona 1

Red Star 8-1

Puerto 8-2

San Telmo 8-2

Atalaya B 6-3

Gimnasia B 5-4

Edison 5-5

Garibaldi 4-6

Ben Hur 4-5

Fortín Barracas 2-8

Atlantic B 2-8

Independiente 0-9

Tabla zona 2

Talleres 9-0

Universitario 7-2

Sionista 7-3

Provincial B 6-4

Paganini 5-5

El Tala B 4-5

Servando Bayo 4-5

Maciel 4-6

Gimnasia C 3-7

Echesortu B 3-7

Náutico B 1-9