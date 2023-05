Ya juegan Newell’s y Santos en el Coloso: la Lepra busca dar un paso clave a la clasificación

La Lepra, líder del Grupo E, buscará un triunfo frente a los brasileños que lo deje con un pie en octavos. Heinze no confirmó el equipo, aunque no contará con Velázquez y seguramente meterá algunos cambios respecto del once que salió ante Argentinos

La Copa Sudamericana es un torneo que ilusiona al hincha leproso. Pelearlo con aspiraciones no es sencillo, mucho menos para un equipo en formación como Newell’s. Pero el año futbolístico leproso le fue dejando pocos objetivos y el certamen continental es el único que lo tiene de pie, al menos desde los números.

Newell’s es líder del Grupo E, con seis puntos, dos por encima de Santos, su rival de turno. El empate de los brasileños en casa ante Audax Italiano fue una gran noticia para la Lepra, que si derrota a los brasileños esta noche en el Coloso sacará cinco puntos de ventaja con nueve en juego, un gran paso a la clasificación.

El equipo de Heinze llega con algunas tras dos derrotas y un empate por la Liga. Aunque en el medio hubo un 3-0 ante Blooming por Sudamericana. Con varios futbolistas en bajo nivel y cuestionados por el hincha, el desafío de Heinze es encontrar el equipo para una parte del año donde se empiezan a definir los objetivos que restan.

El esquema fluctuó en los últimos partidos. Defensivamente será línea de cuatro, ya que Facundo Mansilla y Gustavo Velázquez están descartados por distintas lesiones. Pero el problema no es en defensa, el déficit leproso pasa por la falta de gol, producto de la escasez de jugadas generadas en ofensiva. Jorge Recalde, el nueve, juega mucho tiempo fuera del área. Los extremos tampoco aportan gol, y la única solución es la pelota parada. La única excepción es Marcos Portillo, que hoy podría ser titular justamente por su aporte en ataque y su dinámica como volante interno.

Más allá de nombres, el punto a resolver pasa por el funcionamiento. Heinze necesita que el equipo se parezca más al que derrotó a San Lorenzo, Racing o Blooming; y no al que perdió con Instituto, Defensa o Belgrano. Y ahí hay cuestiones que pasan por la confianza. Por eso es probable que el resistido Ferreira no sea titular en un Coloso que no tiene tanta paciencia como en el inicio de ciclo.

Ganar en la Copa ratificará un rumbo. Pondrá a la Sudamericana con una prioridad que hoy el propio Heinze intenta evitar. Le dará a la gente una ilusión para aferrarse y dejar de lado la alta exigencia que puso sobre este equipo. No hacerlo no será una catástrofe, pero socavará aún más la confianza. No hay dudas que Santos podría marcar un antes y después. Newell’s tiene el destino en sus manos.