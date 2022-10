Ya están los árbitros para los cuartos de final del Torneo del Interior A y B

El pasado fin de semana se conocieron los equipos protagonistas de los cuartos de final del Torneo del Interior y ahora se hicieron públicas las designaciones arbitrales para dichos encuentros. En Rosario, jugarán Gimnasia y Esgrima, campeón defensor del título y Duendes, que ostenta cuatro títulos, siendo junto a La Tablada los máximos ganadores del certamen que organiza la Unión Argentina. En el nivel B, Old Resian será local en el Grantfield.

En el TDI “A”, Gimnasia y Esgrima recibirá en la Bombonerita del Parque a Estudiantes de Paraná, reeditando la final del Torneo del Litoral 2022. El encuentro tendrá a Tomás Bertazza, árbitro formado en la Unión de Rugby de Buenos Aires. El Mensana y los entrerrianos, fueron sin ninguna duda, los mejores equipos del TRL y esos buenos rendimientos se extendieron al certamen organizado por la UAR.

Mientras, que Duendes y Universitario de Tucumán reeditarán la final del Torneo del Interior jugada en 2009. El partido, que se jugará en el Barrio Las Delicias, será arbitrado por el cordobés Juan Pablo Chumbita. En aquella definición 13 años atrás, la gran figura fue Juan Imhoff, hoy disputando su temporada número 12 con Racing 92 de Francia.

En Córdoba, La Tablada recibirá la visita de Santa Fe Rugby, con Gonzalo de Achaval (Urba) como referí designado y en el duelo entre equipo tucumanos, el mendocino Juan Manuel Martínez dirigirá el choque entre Huirapuca y Los Tarcos.

En el TDI “B”, en el Grantfield, Old Resian será local ante Curne de Resistencia, con el marplatense Gastón Roge como máxima autoridad. El resto de los encuentros tendrán las siguientes designaciones: Córdoba Athletic vs. Teqüe, árbitro: Federico Longobardi (Rosario); Tala vs. Jockey Club (Córdoba); árbitro: Juan Manuel López (Córdoba) y Marista vs. Mar del Plata Rugby, árbitro: Facundo Gorla (Santa Fe).

El horario oficial es de las 15.30, pero algunos encuentros podrían cambiar el inicio. Además, el sábado se jugará el postergado de la quinta fecha entre Deportivo Portugués y Los Cardos (árbitro: Emanuel Vergara (Alto Valle).