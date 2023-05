Y trabajaron los ladrones: irrumpieron el feriado en una distribuidora y se llevaron tres millones

Paraguay al 2600, justo a mitad de cuadra. El fin de semana larga aprovecharon para ingresar, barreta mediante, a una distribuidora sobre la que en principio no había información de rubro y se llevaron una importante suma fruto de la recaudación de toda la semana previa al fin de semana largo. La irrupción fue en la madrugada de este 1° de mayo en esa cuadra de la zona sur.

De acuerdo a los primeros datos, varias personas entraron por un pasillo, fueron hasta un patio interno e hicieron un boquete en la puerta para ingresar. En el lugar hay cámaras de seguridad, que en principio grabaron el accionar de más de una hora de los intrusos.

Extraoficialmente, el botín de la incursión rondó los tres millones de pesos.

Los propietarios del comercio, que no tiene cartel visible de rubro y nombre comercial, no quisieron dar detalles a los medios presentes en el lugar, y se limitaron a lamentar que no alcanza ninguna medidade seguridad para evitar los robos.