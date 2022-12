Wheelwright: condenan a ex presidente comunal y ex tesorera por administración fraudulenta

El expresidente comunal de la localidad de Wheelwright (departamento General López), Roberto Gianetti, de 72 años, fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos. A su vez, la extesorera de esa comuna, Liliana Noemí Martínez, de 64 años, fue condenada a un año de prisión condicional e inhabilitada por un año para tener cualquier cargo en el Estado.

Ambas penas fueron impuestas por la coautoría de administración fraudulenta cometida entre 2011 y 2013. Además, en el caso de Gianetti, la sentencia fue por haber cometido fraude en perjuicio de la administración pública.

Las penas fueron dispuesta por el juez Benjamín Révori, en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló en los tribunales de Melincué.

El fiscal Matías Merlo estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate.

Fondos públicos

Merlo indicó que “entre el 10 de diciembre de 2011 y la misma fecha de 2013, Gianetti y Martínez obligaron abusivamente a la comuna de Wheelwright a tomar deudas

por 1.088.310 pesos”. Según puntualizó, “el dinero ingresó a una cuenta denominada ‘préstamo financiero transitorio’, sin que los recibos que lo acreditaban detallaran de qué entidad financiera, persona jurídica o física provenían”.

“Luego, los condenados debitaron 1.312.567 pesos de la cuenta pública ‘devolución de préstamo financiero transitorio’ para pagar la supuesta deuda contraída”, aseguró el fiscal. “Emitieron las órdenes de pago correspondientes sin individualizar la entidad o persona destinataria, y sólo incluyeron la frase ‘sírvase abonar al Sr. devoluciones’”, detalló el fiscal.

Por otra parte, el fiscal Merlo informó que “como presidente comunal, Gianetti recibió en carácter de aporte no reintegrable 248.700 pesos provenientes del Ministerio de la Producción provincial para refaccionar un galpón del exferrocarril y convertirlo en un salón de usos múltiples”. En tal sentido, precisó que “más allá de que la cartera detalló de qué forma debía distribuirse el dinero, el condenado lo utilizó con un fin diferente”.

“Al momento de rendir cuentas de los gastos de su período al frente de la comuna, Gianetti justificó la inversión del aporte no reintegrable con documentación que no se correspondía con la obra no realizada”, se remarcó.

Por otro lado, Merlo manifestó que “mientras era presidente comunal, Gianetti también usó con un destino diferente al asignado una partida remitida por el Estado provincial en concepto de ‘Fondo Federal Solidario’ el primer semestre de 2013”. Al respecto, señaló que “al dar cuenta de los gastos realizados, el condenado presentó facturas con las que había justificado previamente el uso de otros fondos”.

Delitos

Gianetti y Martínez fueron condenados como coautores de administración fraudulenta y el expresidente comunal también como autor de tres hechos de fraude cometidos en perjuicio de la administración pública.

Por otro lado, ambos fueron sobreseídos del incumplimiento de los deberes de funcionario público que se les había atribuido. Además, se dispuso el sobreseimiento para el hombre de 72 años en relación al delito de malversación de caudales públicos.