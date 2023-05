Wanda Nara le compuso un tema a su hijo mayor y podría ser su debut como cantante

Días después de que Shakira presentara “Acróstico” junto a sus dos hijos, Wanda Nara le siguió los pasos y reveló que ella también compuso una canción. Se llama “Mi San Valentino” y está dedicada a su hijo mayor, Valentino, fruto de su relación con Maxi López.

“Hace mucho escribí una canción para mi primer hijo”, sorprendió la conductora de MasterChef en su cuenta de Twitter, donde luego compartió con sus seguidores parte de la letra.

“Mi San Valentino, mi corazón está a salvo porque el dueño nunca me lastimaría. Yo todo te daría en esta vida, sos mi máxima alegría, mi energía y mi mejor melodía. Sos mi San Valentino, no me dan miedo los enemigos. Porque vos sos de los míos. Tu mundo es fútbol redondo y vos sos el mío. Que nadie te lastime, ni se anime, que nunca te roben los sueños de los que serás el dueño. Que siempre vueles lejos, y si algún día yo acá te dejo, te dejé todo organizado y pensado pero lo que mejor he logrado es como así te he criado”, dice la canción que compuso Wanda.

Mi corazón está a salvo por que el dueño nunca me lastimaría. Yo todo te daría en esta vida, sos mi Máxima alegria♥️, mi energía y mi mejor melodía . Sos mi san valentino ,no me dan miedo los enemigos , Por… — wan (@wanditanara) May 21, 2023

La conductora acompaña a su hijo mayor, de 14 años, a sus entrenamientos en las inferiores de River Plate y comparte varias fotos viéndolo en los partidos. Wanda está viviendo en Argentina junto a sus tres hijos varones, mientras que su ex, Mauro Icardi, vive en Turquía con sus dos hijas mujeres.

Lo cierto es que la conductora de MasterChef cada vez tiene más propuestas para quedarse en el país y se debate la posibilidad de que su ex pueda venir a jugar a la Argentina para que las hijas puedan estar con sus padres viviendo en el mismo país.

Wanda estuvo hace pocos días en la entrega de los Premios Carlos Gardel 2023, junto a su amigo L-Gante, y allí le consultaron sobre la posibilidad de lanzarse como cantante. “Vamos a ver en qué momento, cuándo y cómo cuadrarlo con todo lo que estoy haciendo de trabajo”, afirmó.

“¿Cantás bien?”, le preguntaron, y ella sorprendió al revelar: “Hace tiempo que estoy practicando, ensayando, tomando clases. Vamos a ver. Me gusta bailar, tiene que ser algo divertido, alegre. Probaron mi voz varias veces, no me animé”.

Una de sus referentes es María Becerra y no descarta la posibilidad de hacer una colaboración con ella: “Nos escribimos muchas veces y tengo buena onda con ella”.