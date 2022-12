Wanda Nara habló de su relación con L-Gante y adelantó que en febrero filmará una película

La mediática, que viene cerrando proyectos laborales en el país para instalarse con sus hijos, contó también qué otras propuestas recibió y rechazó. Y respecto de una potencial carrera como cantante, aseguró que definitivamente no es lo suyo

La mediática empresaria llegó de Qatar, adonde viajó junto a sus hijos varones para asistir a la final de la Copa del Mundo, y fue abordada por varios periodistas en los días continuos para consultarle sobre sus proyectos laborales, el estado de su matrimonio con Mauro Icardi y el de su romance con el cantante de Cumbia 420 L-Gante. Entre tantos temas, la blonda mediática adelantó que en febrero comenzará a participar del rodaje de una película.

Sin querer afirmar o desmentir nada, ante la pregunta de si viajaría a Punta del Este con el cantante para celebrar las fiestas, Wanda manifestó que sólo iría con su familia y que con el popular músico sólo los une una amistad. “No tengo nada que aclarar o desmentir sólo somos amigos con L-Gante”, sostuvo.

Por otro lado, Nara reveló que en enero volverá a Turquía pero en febrero regresará al país convocada para filmar una película que se estrenaría en vacaciones de invierno y que tiene un elenco de actores muy reconocidos. “Es una película que esperamos que se pueda hacer porque estamos como a contra reloj para las vacaciones de invierno. Es para todo público, para toda la familia y actúan actores muy importantes”, explicó.

“Ya la van a ver, no puedo decir quiénes van a participar por una cuestión de contrato”, manifestó, al tiempo que ante la pregunta de si intentará también ahondar en el tema del canto fue contundente y advirtió: “Me ofrecieron muchas veces cantar, pero no hay chances, no es lo mío”.