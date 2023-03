“Vuelvo a mi casa pero hoy me debo a Real Pilar y vengo por el triunfo”, reconoce Matías Giroldi

Primera C

Cuando llegó desde Central allá por la temporada 2013, Matías Giroldi nunca se imaginó que diez años después volver al Gabino Sosa sería tan significativo para él. Es que aquel juvenil hoy ya es padre de familia (su hija Guillermina tiene 11 meses) y un arquero reconocido en el ascenso, que sin dudas dejó una marca importante en Central Córdoba: jugó y ascendió con la Primera Local a la máxima categoría de la Rosarina, se consagró campeón del torneo Ivancich y en Primera División defendió la valla charrúa en 152 partidos, consiguiendo nada más y nada menos que ser récord de imbatibilidad en la institución con 672 minutos sin recibir goles en el torneo Apertura 2021.

Esta tarde, desde las 17 y por la fecha 6 de la Primera C, el oriundo de barrio Belgrano volverá a Tablada pero para defender la camiseta de Real Pilar en un encuentro más que especial para él.

En las horas previas a este encuentro, Giroldi charló con El Hincha sobre cómo vive este cotejo, su regreso a la casa del Charrúa pero también se refirió al presente del Monarca y a las exigencias que tienen como equipo.

—¿Qué balance haces de este inicio de torneo?

—Claramente no es del todo bueno hasta ahora. Debemos corregir muchas cosas y potenciar las buenas que hicimos hasta acá. Sabemos que el torneo es largo y te da la oportunidad de poder corregir rápido las cosas que por ahí no se hicieron bien, pero no debemos confiarnos y así saldremos adelante.

—Cinco partidos y tuvieron cambio de entrenador, ¿eso marca la exigencia de estar en los primeros puestos?

—Real Pilar es un club que te exige pelear siempre arriba. Lamentablemente no empezamos de la mejor manera, pero esto es fútbol y en este partido debemos dar lo mejor para poder empezar a enderezar el rumbo y llevar a Pilar lo más alto posible.

—Cambiaste de equipo y de ciudad, estas acompañado de tu familia, ¿cómo te venís sintiendo tanto en lo deportivo como en lo personal?

—La verdad que muy bien, disfrutando de esta una nueva experiencia. Fue un cambio grande para mí dejar la ciudad. Me fui a Pilar con la familia, que la verdad es el sostén de poder hoy estar bien y contento en el Monarca.

—A nivel institucional y de infraestructura, ¿con qué club te encontraste?

—Con una institución muy ordenado. Están siempre pendiente de lo que necesita el jugador y fundamentalmente todos tiramos para el mismo lado. Un estadio que está hermoso y un campo de entrenamiento en muy buenas condiciones. Ojala que podamos llevar a este club lo más arriba posible porque tiene todo para poder estarlo.

—El próximo partido es nada más y nada menos que contra el Charrúa en barrio Tablada, ambos con la urgencia de ganar, ¿cómo vivís la previa?

—Vuelvo al Gabino, vuelvo a mi casa y por primera vez con otra camiseta. Sensaciones encontradas pero muy lindas. Hoy me debo a Real Pilar, defiendo esta camiseta y nosotros necesitamos ganar. Venimos a Rosario a buscar los tres puntos.

—Si te tengo que preguntar un recuerdo que te haya quedado de tu paso por el Matador, ¿cuál elegís?

—Tengo muchos momentos lindos en el club pero el más reciente y que voy a recordar toda la vida es el partido con Boca por Copa Argentina en la temporada pasada. Esos encuentros son únicos y te quedan para siempre en la memoria, más allá del resultado, te quedas con toda la experiencia vivida.

—A los jugadores de campo, siempre se le pregunta si hacen un gol, si lo festejan o no. En tu caso sos arquero, ¿cómo sería eso?

—Y los arqueros gritamos los goles lo que pasa es que se van todos con el festejo del que convirtió y nosotros pasamos desapercibidos. Pero claramente que a Central Córdoba no le gritaría un gol.

El dato

Fueron 152 los partidos que atajó Matías Giroldi en Central Córdoba, club al que llegó en 2013 como juvenil. Con el Charrúa disputó la Primera C, Copa Argentina, Copa Santa Fe (donde fue subcampeón en la edición 2019), logró el ascenso al Gobernador Molinas de la Rosarina y conquistó el torneo Ivancich en la temporada 2018.

Probables formaciones

Central Córdoba: Alejandro Dianda; Gerardo Pérez, Paulo Killer, Ignacio Bogino y Mario Senra; Lucas Bracco, Agustín Musso, Martín Mustachi y Martín Tolosa; Guido Di Vanni y Alan Echezarreta. DT: José Vizcarra.

Real Pilar: Matías Giroldi; Maximiliano Carnelutto, Ariel Otermin, Juan José Rodríguez y Lucas Chambi; Rodrigo Hernández, Enzo Ritacco, Nicolás Minici y Mathías Crocco; Alexis Arias y Augusto Magoia. DT: Santiago Flores.

Hora: 17. Estadio: Gabino Sosa. Árbitro: Lucas Brumer.