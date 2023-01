¡Vuelta al ruedo! Los Pumas Seven parten rumbo a Oceanía con plantel definido

La tradicional pretemporada en Pinamar de Los Pumas Seven finalizó y el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora ya tiene fecha de regreso a la competencia en el World Rugby Sevens Series. En 2022 se disputaron tres etapas del Circuito Mundial y en lo inmediato el seleccionado argentino de juego reducido tiene por delante el Seven de Hamilton (21 y 22 de enero) y luego seguirá con el Seven de Sydney (entre el 27 y el 29 de enero).

Sin rosarinos dentro de la nómina que viajará, Los Pumas contarán con el regreso del capitán el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, quien después de un año afuera de las canchas debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y eso mismo le provocó un esguince del ligamento lateral externo.

La delegación albiceleste parte mañana jueves a las 19 rumbo a Oceanía para instalarse en territorio maorí y ultimar detalles para el torneo en Hamilton (21 y 22 de enero). En Hamilton, Álvarez Fourcade disputará su torneo 48 en el circuito mundial y sobre este regreso a la selección nacional el jugador bahiense describió: “El primer sentimiento que me invade es de alegría; la alegría de volver a estar con el equipo, de volver a viajar para competir en el circuito. La verdad que fueron meses duros, difíciles, pero por suerte logré sobrellevar todo porque el equipo me bancó, también conté con el respaldo de mi familia, de los médicos y los kinesiólogos. Todos me apoyaron mucho, y eso fue lo que me fue dando fuerzas. Aproveché este tiempo para transformarlo en un aprendizaje, y ahora es tiempo de disfrutar, de volver de a poco para ganar confianza y recuperar el ritmo de juego”.

Otro que regresa es Marcos Moneta. El wing de San Andrés estuvo ausente en las últimas dos etapas (Dubai y Ciudad del Cabo) por un cuadro apendicular. La otra novedad con respecto al seleccionado argentino tiene que ver con la inclusión del debutante Alfonso Latorre, wing del Buenos Aires Cricket & Rugby Club.

“Estuvo muy buena esta primera semana del año. Los chicos llegaron muy bien físicamente, recargados de energía y eso nos permitió llevar adelante un excelente trabajo, con algunos ajustes por la pausa de un mes sin competencia. En estos días también pudimos ver a algunos jugadores nuevos, algo que siempre es muy interesante para ir pensando en el futuro”, explicó Santiago Gómez Cora.

Sobre el rol de capitán, el entrenador comentó que dicha función la mantendrá Matías Osadczuk (como ocurrió en el último torneo), y argumentó: “La idea es que Santi (Álvarez Fourcade) se enfoque en su vuelta, todavía se tiene que ganar el lugar en el equipo. Nosotros siempre hablamos de líderes del jugo dentro de la cancha, y por eso Tute (Osadczuk) seguirá siendo el capitán del equipo. La verdad es que Santi (Álvarez Fourcade) no necesita una cinta para hablar o para ser líder del equipo cuando le toque entrar, pero por el momento decidimos mantener la misma estructura”.

El plantel de Los Pumas 7 que emprenderá la gira por Oceanía está conformado por los siguientes jugadores: Santiago Álvarez Fourcade (229 Caps, 47 Torneos); Agustín Fraga (52 Caps – 10 Torneos); Luciano González (204 Caps, 40 Torneos); Matteo Graziano (23 Caps, 5 Torneos); Rodrigo Isgró (74 Caps, 14 Torneos); Alfonso Latorre (Debutante); Alejo Lavayén (21 Caps, 4 Torneos); Marcos Moneta (66 Caps, 12 Torneos); Matías Osadczuk (Capitán, 158 Caps, 30 Torneos); Joaquín Pellandini (12 Caps, 3 Torneos); Gastón Revol (421 Caps, 91 Torneos); Germán Schulz (288 Caps, 54 Torneos); Santiago Vera Feld (56 Caps, 11 Torneos) y Tobías Wade (45 caps, 8 torneos).

Con tres competencias disputadas de la temporada 2022/23, el ranking mundial del World Rugby Sevens Series está así: Samoa y Sudáfrica 47 puntos; Nueva Zelanda y Estados Unidos 44; Fiji 40; Australia 39; Francia 38; Argentina 37; Irlanda 34; Gran Bretaña y Uruguay 20.