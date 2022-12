“Vuela alto Vieja”: Rosario despidió al hombre de radio y DJ local Juan Carlos Rodríguez

Juan Carlos Rodríguez, conocido en Rosario como La Vieja, durante muchos años llevó adelante su profesión como creativo en FM Cristal así como también en otras radios de la ciudad y fue DJ en las principales discos locales como Bucanero y Punta Brown, entre más. En épocas en las que, sin internet, se hacía difícil el acceso, fue difusor de la música electrónica y mentor de otros DJ que aun siguen desplegando su arte en el país. Este lunes, a través del caluroso saludo y recuerdo de sus amigos y colegas, se conoció la triste noticia de su fallecimiento, la perdida de un hombre de radio y de la música local pero también de un generoso compañero y amigo, como señalan sus allegados en una larga lista de publicaciones.

Hacia ya algún tiempo que por problemas de salud se había alejado de sus actividades cotidianas pero seguía vinculado, sobre todo, al programa Non Stop, un envío que supo crear junto a Gustavo Paladini, el CEO de Grupo Cristal, y que actualmente conduce Graciana Bonifazi, de lunes a viernes de 13 a 16, por la referida emisora.

“Juan Carlos es conocido como La Vieja Rodríguez, un distinto, un iluminado que a fines de los 80 comenzó a instrumentar su vida a través de la música”, contó Bonifazi a El Ciudadano. “Fue uno de los creativos mas importantes del Grupo Cristal Argentina desde sus inicios y, a comienzos de los 90, creo un programa de música electrónica emblemático de la ciudad que tiene treinta años que es Not Stop junto a Gustavo Paladini. Al mismo tiempo, fue uno de los DJ de avanzada, de vanguardia, en muchos lugares como fueron Bucanero o Punta Brown, lugares importantes de la música electrónica que en ese momentos eran sumamente underground. Realmente su talento fue llevado a las grandes discos de Rosario y a la radio”, agregó la destacada conductora y locutora.

Según contó Bonifazi, Rodríguez también fue un gran descubridor de talentos y un atento difusor de la música electrónica. “Muy respetado y amigo de sus colegas, muy generoso. Llevo adelante un estilo de música muy particular, haciendo conocer bandas que, obviamente, en ese momento no se conocían porque no había internet. Las distintas disquerías de Rosario lo tenían como guía”, apuntó.

En el mismo sentido, la conductora publicó en sus redes sociales: “Qué tristeza siento. Sé que te estarías riendo ahora. Déjense de pavadas y sigan para adelante, serían tus palabras ahora. Gracias por la música, tu talento, la radio, por Non Stop, tus enseñanzas, por tus madrugadas de radio amigo. Todos en la empresa te vamos a extrañar y a recordar siempre siempre”.

“Los mejores recuerdos, cuantas anécdotas”, escribió Fabiana Jerez. “Vuela alto Viejo, y vuela feliz porque marcaste una época”, apuntó Carlos Gabriel Tedeschi. “Un tipo que te enseñaba cada vez que te veía”, recordó el Dj Elvio Forte.