¿Voto cantado en “Gran Hermano”?: las redes sociales piden por el próximo eliminado del reality

Si bien el nuevo eliminado de Gran Hermano se conocerá en vivo en la gala de este domingo, el clima adentro y afuera de la casa más famosa está muy caldeado esperando que Santiago del Moro de a conocer quién será el participante que quedará fuera del programa de Telefe. El público en redes sociales espera que Agustín deje el certamen.

Para la gala de este domingo, que sin dudas dará que hablar debido a todos los fuertes cruces que hubo entre varios participantes, Agustín, Nacho, Romina, Julieta y Marcos son los cinco participantes que están en la placa de eliminación. Es clave tener en cuenta que Thiago -líder de la semana por haber ganado una prueba- decidió salvar a Maxi. De esta forma, los televidentes deberán enviar el nombre de uno de los cuatro concursantes que están en placa con un mensaje SMS al 9009 para elegir quién no debe seguir en el reality.

En las últimas horas trascendió en las redes quién es el participante que abandonará la casa de Gran Hermano. De acuerdo a diversas publicaciones y comentarios que hubo en las tendencias de Twitter, Agustín “Frodo” Guardis se irá del programa por el voto de la gente. En tanto, Nacho, Romina, Julieta y Marcos continuarán en el reality.

Es que el participante, que fue uno de los favoritos en el comienzo del programa, fue repudiado por el público días atrás cuando le tocó los senos a una de sus compañeras mientras le preguntaba qué quería comer. Esta no es la primera vez que los televidentes piden que desde la producción haya un llamado de atención para Agustín. Días atrás, el estudiante de ciencias políticas reveló que tiene guardados los videos y fotos íntimas que recibió de parte de mujeres con las que se vinculó a lo largo del tiempo para difundirlos en caso de que “se manden un moco”. Además, aseguró que haría que Lali Espósito “levante el dedo” (señal de consentimiento antes de tener sexo dentro del reality) aunque ella no quisiera.

A estas declaraciones se le sumó el hecho de que algunas participantes, especialmente Julieta, dejaron asentado en repetidas instancias que se sienten incómodas con sus miradas incisivas, su constante acercamiento y comentarios fuera de lugar.

La familia de Agustín rompió el silencio

En medio del escándalo, la familia del joven oriundo de La Plata rompió el silencio. Fue la expareja de Agustín, Dai Filgueira, quien compartió el comunicado.

“Para muchos que me preguntaban, comunicado oficial de los padres de Agustín”, escribió Filgueira en Twitter.

La familia de Agustín pidió que Santiago del Moro se retracte por sus dichos sobre Agustín. Es que hace apenas unos días el conductor de Gran Hermano había manifestado que el participante “pasó de ser abusado a abusador”.

“Solicitamos que el Sr. Santiago del Moro se retracte públicamente de las acusaciones hacia Agustín”, escribieron. De todas formas, el conductor aclaró al aire que viendo la situación que atravesaba el participante “para la opinión pública, para el público que antes lo apoyaba pasó de ser un abusado a ser considerado un abusador”, dijo.

“Y en adelante la producción del programa evite comentarios que lesionen directa o indirectamente su honor”, sumaron después y aseguraron que llegado el caso, iniciarán acciones legales.

Además, expresaron que los dichos de Agustín que generaron un gran repudio en las redes sociales, serían para generar discordia entre sus compañeros y ganar el certamen.

Sobre la frase de del Moro “pasó de ser abusado a abusador”, el comunicado se refirió: “Decir que nuestro hijo en primera instancia fue abusado dentro de la casa de Gran Hermano y desde la producción del programa no adoptaron temperamento alguno para analizar la situación y el participante que presuntamente abusó sexualmente de él no fue sancionado, ni mucho menos tuvo la condenación pública que tiene Agustín”. Y continuó: “Con una clara intención de no sólo anticipar su salida del juego el próximo domingo, sino también de lesionar gravemente su honor, según lo estipulado en nuestra legislación penal. Negamos que Agustín haya cometido algún tipo de abuso, dentro y fuera del juego. Por otro lado, respecto de los dichos en los cuales Agustín comenta que «tendría» fotos guardadas en un drive, sostenemos que es prematuro hablar de «delito», cuando no existe una potencial víctima, ni prueba suficiente que así lo acredite”.

A su vez, aseguraron: “Tampoco podemos dejar de aclarar que Agustín desde su inicio en el juego se autodenominó «gran estratega», que lo único que hace con sus dichos, es jugar y provocar discordia dentro del juego, con un solo objetivo lícito, ganar el certamen. Como familiares de Agustín, nos encontramos emocionalmente afectados por las duras críticas recibidas hacia su persona, que nos provoca un daño moral irreparable”.

