Vizzotti: “La preocupación ahora es la falta de percepción de riesgo”

La ministra de Salud aclaró que "el virus no se puede eliminar, ni se puede generar inmunidad de por vida". También alertó sobre la baja adhesión a la campaña de vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis

La ministra de Salud Carla Vizzotti, advirtió sobre el incremento en la cantidad de contagios de Covid-19 e instó a la población a aplicarse los refuerzos de las vacunas, ya que señaló que “el virus no se puede eliminar, ni se puede generar inmunidad de por vida”.

La funcionaria explicó que el aumento “es lo esperable” y señaló: “Vamos a tener algunos picos estacionales e incluso fuera de estación”. “El virus no se puede eliminar: si nos infecta, no nos da inmunidad de por vida y la vacuna no previene el 100% de los casos y tampoco da inmunidad de por vida”, destacó la titular de la cartera sanitaria.

En declaraciones radiales, Vizzotti ratificó que el coronavirus “se va a sumar a los virus estacionales a partir de ahora todos los inviernos”, aunque aclaró que “de ninguna manera va a generar la tensión del sistema de salud que generó y la preocupación de no poder dar respuesta”.

De todos modos, instó a la población a “aplicarse los refuerzos si pasaron más de 120 días desde la última aplicación, sobre todo a los mayores de 50”.

“En las últimas tres semanas hubo un crecimiento, pero todavía es un aumento leve y no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes”, añadió.

Vizzotti destacó que la Argentina tiene “disponibilidad de vacunas” y subrayó que “la preocupación ahora es la falta de percepción de riesgo y pensar que ya pasó”.

Por otra parte, la ministra de Salud también remarcó la importancia de que la población adhiera a la Campaña de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis, ya que detalló que por el momento “está superando el 60%, pero hay que llegar al 80%”.

“El lugar en el que estamos más retrasados es el AMBA, donde todavía no llegó al 50%. Hay que evitar que hay un brote si llega un caso importado”, finalizó.

