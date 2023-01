Vizcarra y la ilusión charrúa: “Tenemos un plantel competitivo para pelear por estar arriba de todo”

El entrenador azul charló con “El Hincha” y confía en los suyos para ser protagonistas este año en la Primera C. El Chino dejó en claro que deben “ser parejos y no tener demasiados bajones a lo largo de la temporada” y se refirió también a la dificultad de la categoría y el grupo que están formando

Central Córdoba completó la primera semana de pretemporada y se enfoca en la segunda que está por comenzar, con el debut ante San Martín de Burzaco como local, programado para el fin de semana del sábado 28 de enero. En esta continuidad del trabajo azul en barrio Tablada, comenzará a rodar fuerte la pelota con algunos amistosos a la vista para llegar con el mejor rodaje posible al estreno.

De los trabajos que se vienen realizando, del armado del plantel, la dificultad de la categoría, los candidatos a pelear y otros temas, charló El Hincha con el entrenador del Matador, el Chino Vizcarra, quien afronta su primera pretemporada al frente del equipo, ya que asumió con el torneo cerca del epílogo.

El ex atacante azul se muestra tranquilo en los entrenamientos, atento a todos los detalles pero confiado en el trabajo que vienen realizando junto a su cuerpo técnico para que el plantel solamente tenga que pensar en lo futbolístico. Por eso, el clima que reina por el Gabino Sosa, hoy es de optimismo e ilusión por pelear y dar el salto de categoría que ya por la historia del club, es indispensable.

—¿Cuánto le sirve al cuerpo técnico haber iniciado la pretemporada con lo que será el plantel casi completo?

—Desde el lunes pasado que arrancamos está la gran mayoría, faltaría alguno más como para completar la nómina pero hoy te puedo decir que ya podría arrancar con un equipo que tengo en la cabeza. Estamos muy bien, nos hemos movido muy rápido, desde antes de terminar el año con los nombres y las renovaciones, sabiendo que después si se nos iba alguno lo suplantamos enseguida con mucha calidad.

—Ya conocer a la gran mayoría del grupo, ¿cuán importante es para el armado del equipo?

—Sí, son todos conocidos. A los que renovaron los conozco muy bien y a los que han venido los tengo de haberlos enfrentado e incluso de haber jugado conmigo también, como los chicos de San Jerónimo que fuimos compañeros. Lo que aspiro es a formar un grupo de buena gente y de jugadores con hambre de gloria, con un buen día a día y que sean la clase de persona que necesitamos. Estoy agradecido con la dirigencia porque prácticamente me han cumplido con todos los requisitos que les pedí y eso para un técnico es lo mejor que puede haber.

—Pensando en lo que va a ser el campeonato en sí, ya se sorteó todo pero pueden surgir novedades respecto a la cantidad de ascensos en juego. ¿A ustedes les cambia en algo eso?

—Todo eso es parte de la locura que se vive en este fútbol y hasta medio improvisado, donde se va avanzando y modificando cosas. Lo primero que salió eran dos ascensos y dos descensos, después dijeron que eran tres seguros y son todas cosas que se dicen. Lo importante para nosotros es que así sean uno, tres o cuatro, tenemos un plantel para pelear por estar arriba de todo. Ser competitivos y estar a lo largo del año en los primeros lugares, sin importar la cantidad de equipos que suben; si son siete, por ahí te lo aseguras más, y si son cuatro, es lo mismo. Pero nada de eso (la cantidad de ascensos) nos saca a nosotros el objetivo y la idea también de pelear por entrar a Copa Argentina, que si no cambió nada eran los cuatro primero de la tabla general, así que nada nos debe desviar de nuestra línea tanto al cuerpo técnico como a los jugadores.

—La otra vez Lalo Pérez coincidía que cuando llegó en 2015 al club, los candidatos a subir eran Central Córdoba, Laferrere y Sportivo Italiano, entre otros; pero que eso ahora cambió y cualquiera de los equipo lucha por estar en la Primera B. ¿Pensás lo mismo?

—En esta categoría y en el fútbol en general se da. Físicamente se ha igualado todos, en el hecho que cada vez se le dé mayor importancia a esto para suplir algunas otras dificultades o falencias que pueda tener un equipo. Después el que está bien en este aspecto y marca una diferencia jugando, es el que sobresale del resto. Cada partido es durísimo y cometer la menor cantidad de errores posibles te lleven a ganar los cotejos, por eso hay tanta paridad más allá del poderío económico.

—¿Ese es otro aspecto importante hoy en día?

—Puede ser. Hay equipos como Laferrere, que maneja un presupuesto tres veces mayor al nuestro, Real Pilar lo mismo, Italiano y Español calculo que también. Esos en nombres podrían pelear de antemano el campeonato, pero otros como Claypole o Atlas, están bien compactos, armaditos, que buscan el error rival y hacen que todo se empareje. La diferencia va a estar en mantener una continuidad y ser regulares a lo largo del año, algo que pasó en mi último año acá como jugador que estuvimos siempre ahí a la expectativa del ascenso, de ser parejos y no tener demasiados bajones a lo largo de la temporada.

—¿La clave será la firmeza defensiva y la solidez ofensiva?

—Sí, en cuanto a la última línea los nombres lo tenemos, por ahí quiere hacer algo diferente a lo que fueron las últimas seis fechas del torneo anterior y tengo los jugadores para esas variantes. Puedo jugar con tres en el fondo, con un 4-4-2, con línea de cinco, con tres puntas o con dos extremos y un nueve. Tengo diversas opciones y sobretodo jugadores inteligentes que se adaptarán a lo que queramos, después iremos cambiando, no soy alguien que se va a aferrar a algo y que muere con esa, para nada.

—¿Cómo ves la categoría?

—La C es una divisional donde no podés jugar siempre igual porque de local usas un sistema táctico y después va a una cancha que tiene un cuarto de superficie menor a la nuestra, por lo que no te sirve el mismo sistema; tenés partidos de pelotazos u otros que podes jugar por el piso. Tengo la tranquilidad que los jugadores los tenemos y ahora queda en nosotros (él y su cuerpo técnico) de saber analizar cada partido de la mejor manera y saber qué es lo más adecuado para obtener resultados positivos.

—Hablaste de los nombres, ¿te falta sumar alguno en un puesto determinado o ya con lo que hay estas bien para el inicio del campeonato?

—La base la tengo, pero a lo mejor algún volante central más y un carrilero por derecha podría ser. Aunque tengo jugadores para suplementarlos, ya que lo tengo, por ejemplo a (Lucas) Bracco o (Antonio) Kaial, que me pueden jugar como volante por derecha, más allá de que no sean sus puestos naturales pero lo han hecho y muy bien. De cinco lo tengo a (Agustín) Musso, Bracco también puede jugar ahí, a Luciano González de la primera local o (Lautaro) Cantarelli. La verdad es que tengo variedad, si sumar uno o dos jugadores más para terminar de tener un plantel competitivo y estoy muy agradecido a la dirigencia, que se movió rápido, para poder tener un grupo casi completo, algo que no todos tienen.