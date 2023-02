Visita de alto riesgo: Central Córdoba va hasta La Matanza en búsqueda de su primera victoria

Central Córdoba vuelve al ruedo luego de haber tenido una fecha libre y lo hará con una visita más que riesgosa a Liniers, uno de los equipos más regulares y con una idea de juego clara, esta tarde desde las 17 en La Matanza.

El Charrúa acumula hasta aquí apenas un punto y se encuentra en el fondo de la tabla tras cuatro fechas disputadas, donde perdió los dos partidos que jugó en condición de local y apenas rescató una igualdad ante Lamadrid en Devoto.

Lo que más preocupa al hincha matador es que el equipo nunca presentó una idea de juego para llevar adelante o no supieron/pudieron plasmar en cancha todo lo que trabaja el cuerpo técnico que encabeza José Vizcarra en la semana.

En frente tendrá un rival que viene de vencer a domicilio a uno de los candidatos y que había sido verdugo del Charrúa la fecha anterior, JJ Urquiza.

Pensando en el once inicial del elenco de barrio Tablada, podría haber un par de variantes. Una de ellas sería el ingreso de Mario Senra en lugar de Alejo Osella, que también llevaría a modificar el 3-5-2 que venía utilizando el equipo por un 4-4-2 más clásico. Además, en la parte ofensiva, Ismael Sosa haría su estreno como titular y ocuparía el lugar de Agustín Príncipe como acompañante de Guido Di Vanni.

Todo esto se confirmará en el estadio, momentos antes del pitazo inicial, ya que como es costumbre, el cuerpo técnico de José Vizcarra no quiere que se filtre la data del once titular para que los rivales no sepan nada, así no pueden tomar ventaja sobre el Matador. Algo que claramente hasta aquí parece no haber funcionado o no ha incidido en el funcionamiento del equipo.

Probables formaciones

Liniers: Cristopher De Feliche; Rodrigo Di Motta, Nahuel Icazatti, Maximiliano Montenegro y Leandro Coronel; Mateo Gridel, Joel Torres, Santiago Palacio y Lucas Urán; Julián Rodríguez Seguer y Agustín Ochiatto. DT: César Monasterio.

Central Córdoba: Alejandro Dianda; Gerardo Pérez, Paulo Killer, Ignacio Bogino y Mario Senra; Lucas Bracco, Agustín Musso, Martín Mustachi y Martín Tolosa; Ismael Ortiz y Guido Di Vanni. DT: José Vizcarra.

Hora: 17. Estadio: Juan Antonio Arias. Árbitro: Mariano Seco.