Viral: un padre se indignó porque la entrega de diplomas de su hijo es durante el partido del sábado

El fanatismo por el fútbol y el momento decisivo que atraviesa la Selección argentina en el Mundial Qatar hacen que la locura se acreciente. Una adolescente grabó el momento en el que le dice a su papá que la entrega de diplomas era el sábado 26 a las 15hs, estalló de furia y se volvió viral.

Todo empezó cuando la joven le comenta por WhatsApp a su papá que la entrega del diploma del secundario era el mismo día que juega la Selección contra México y sin entender porqué la institución puso esa fecha le manifestó: “Te pago el psicólogo. Estoy re caliente, voy a ir hablar al colegio”.

“Te amo hasta el infinito y más allá. Me saco un riñón y te lo doy, lo que me pidas te lo doy, pero esto no. Yo no fui ni a buscar el mío es solo un papel”, continuó al hombre.

Ante la eufórica respuesta, la chica le contestó: “No entiendo pa ¿qué querés que haga? no se puede cambiar. Ningún papá se quejó, dijeron que ponían Flow en su celular”.

Después la adolescente muestra el chat con su mamá, quién le reenvió los audios de su marido: “Basta. Está con quilombos mal”, le dijo la mujer luego de que le advirtiera que él ya sabía que todo era un chiste.

A los minutos de que el vídeo haya sido publicado en TikTok se volvió viral y empezó a generar furor en todas las redes sociales ya que mostró el lado fanático y efusivo de los hinchas del fútbol.

El sábado 26 de diciembre a las 16hs Argentina disputará uno de los partidos más importantes del Mundial contra México luego de la dura y sorpresiva derrota con Arabia Saudita por 2-1 en el debut.