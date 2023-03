Villa Ballester: encontraron el cuerpo de una mujer atado y amordazado en un incendio

Alicia Scerbo era empleada de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Su ex marido está preso por una causa de drogas

Una mujer de 62 años fue encontrada atada y amordazada en un incendio en Villa Ballester. Las llamas comenzaron en la noche del miércoles y vecinos de la calle Profesor Simón y Villarroel fueron los encargados de llamar a los Bomberos.

Fue luego de mitigar las llamas que los agentes encontraron dentro de la casa el cadáver de Alicia Scerbo, empleada de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desde 2007.

El misterio todavía sigue conmocionando a los vecinos y familiares de la mujer ya que todavía sigue la labor para saber qué ocurrió dentro de la vivienda.

Es importante destacar que Alicia no vivía en dicha casa si no que por la tarde-noche había ido a darle de comer a los perros de su ex marido, quién está preso desde noviembre del 2022 por una causa de drogas.

Ante el conocimiento de este caso los investigadores buscan saber si se trató de un ajuste de cuentas o un robo ya que había “desorden” dentro de la casa: “La puerta de ingreso estaba violentada”, indicaron fuentes policiales.

La autopsia de Alicia se realizará este jueves para saber los motivos de la muerte de la mujer aunque la principal hipótesis es asfixia o sofocación.

“Elevamos nuestras plegarias por nuestra querida camarada, compañera y amiga, y rogamos a Dios todopoderoso brinde paz y consuelo a la familia. Asimismo, exigimos a las autoridades nacionales y provinciales, como así también de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que arbitren todos los medios para esclarecer este gravísimo homicidio de tintes mafiosos máxime que la fallecida prestó servicios durante toda su carrera, en áreas sensibles del organismo”, escribieron en Facebook desde la Unión del Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (UPPSA).

La causa está siendo investigada por la fiscal Alejandra Burgués, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 1 de San Martín. Se realizan peritajes en las cámaras de seguridad de la zona.