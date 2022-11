Vigencia de los derechos humanos y luchas por la igualdad

Nuestro gremio tiene un profundo compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y con las luchas por la igualdad. Por eso cada 8M, Día Internacional de Lucha de la Mujer Trabajadora, sostenemos el paro y cada 3J y 25N hacemos crecer la participación en esas jornadas contra la violencia de género, en unidad con el movimiento de mujeres sindicalistas.

En este camino, firmamos Protocolos de violencia de género, incorporamos licencias con esta perspectiva de género y nos capacitamos en diversidad sexual, nuevas masculinidades, sensibilización sobre violencia de género y Ley Micaela. Participamos en los Encuentros Plurinacionales de MLTTIBNB y Encuentros Nacionales de Trabajadoras Bancarias, luchamos por el orgullo sumándonos en las marchas y las acciones del colectivo. Celebramos el cupo laboral trans y logramos la paridad en listas de CGI y en Nuestro Sindicato.

Creamos un espacio de Inclusión para abordar la temática de discapacidad, poniéndolo al servicio de afiliadas y afiliados, articulando con un equipo interdisciplinario, porque es necesario derribar las barreras que impiden que todxs accedan plenamente a sus derechos.

Para La Bancaria es fundamental sostener la Memoria, cada 24 de marzo, de los 30 mil detenidos desaparecidos. Recientemente incorporamos a la trágica nómina de compañeros bancarios a Héctor Rimada, conociendo su historia, familia y compañeros. Realizamos charlas y debates acerca de la vigencia de los derechos humanos y acompañamos las propuestas de los organismos.

En particular, hicimos nuestra la campaña Identidad en Lucha de Abuelas filial Rosario, junto con los sindicatos y los estudiantes. Y nos emocionamos en el acto en Bs As por los 45 años de Abuelas.

Y claro, todos los 2 de abril homenajeamos a nuestros ex combatientes de Malvinas.

Un dirigente a la altura de las exigencias

El compañero Secretario General Nacional, Sergio Palazzo, hoy diputado en ejercicio, ha sido la cabeza de la conducción gremial que logró las mejores paritarias, año tras año, para no perder ante la inflación. Siempre sosteniendo con claridad que el salario No Es Ganancia, no se dudó a la hora de hacer paros contra ese impuesto regresivo y hoy junto a los compañeres diputados, dirigentes de La Bancaria, Claudia Ormaechea y Carlos Cisneros, ha presentado un proyecto de ley que regule los mínimos no imponible en 10 remuneraciones básicas y “toque” las escalas de manera automática para lograr en la práctica que nuestros salarios no se vean arrasados por el mal llamado impuesto a las ganancias.