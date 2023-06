Viernes picante en el básquet local con Superliga y ascenso

La Superliga tendrá este viernes desde las 21.30 un interesante programa de partidos entre los que se destacan los compromisos que afrontarán Atalaya, Temperley, Provincial y El Tala.

En la zona 1 de la Superliga, la fecha 12 tendrá actividad el viernes con Atalaya vs. Unión de Arroyo Seco, Provincial vs. Ciclón, Temperley vs. Calzada y Unión y Progreso vs. Atlantic. Para el domingo quedó Caova vs. Fisherton y Regatas vs. Saladillo.

En el grupo 2, el viernes jugarán El Tala vs. Alumni de Casilda, Náutico vs. Estudiantil. La programación de la Rosarina indica que el domingo jugarán Gimnasia vs. Federal, Sportsmen vs. Central y Talleres vs. Libertad. Para el lunes quedó Echesortu vs. América.

Superliga, zona 1

Provincial 7-0

Caova 8-1

Temperley 7-2

Atalaya 6-1

Unión AS 5-4

Fisherton 5-4

Regatas 5-5

Newell’s 3-5

Unión y P. 4-5

Atlantic 3-7

Ciclón 2-7

Calzada 2-7

Saladillo 0-9

Superliga, zona 2

El Tala 9-0

Sportsmen 8-1

Náutico 7-3

Estudiantil 6-4

Tiro Suizo 5-5

Talleres 4-4

Alumni 4-4

Libertad 4-6

Echesortu 4-6

Central 4-6

Gimnasia 3-7

América 2-8

Sp. Federal 1-8

Ascenso

Paganini Alumni y Puerto San Martín ganaron en la noche del jueves por la Primera B, mientras que no se disputó el choque entre Edison y Red Star de san Lorenzo por la rotura de unas tablas en el piso del estadio de Edison.

En la zona 1, fecha 11, Puerto le ganó como visitante a Atlantic por 96 a 57 con 20 de Agüero y 16 de Fernández. En el local hizo 14 López.

Y en el grupo 2, Paganini Alumni de Granadero Baigorria superó en casa a Gimnasia C por 77 a 43 con 18 de Ruiz y 14 de Franco Pizzonia. Para la visita hizo 9 Zamagni.

Este viernes por la fecha 11 de la zona 1 de la B se medirán Fortín Barracas vs. San Telmo de Funes y Garibaldi de Fray Luis Beltrán vs. Ben Hur. Para el domingo quedó Atalaya B vs. Independiente de Ricardone.

En el grupo 2 este viernes jugarán Servando Bayo vs. Universitario, Maciel vs. Provincial B, y Sionista vs. Náutico B. El domingo jugarán El Tala B vs. Echesortu B.

Tabla zona 1

Red Star 7-1

Puerto 8-2

San Telmo 7-2

Atalaya B 6-3

Gimnasia B 5-4

Edison 5-4

Garibaldi 4-5

Ben Hur 3-5

Fortín Barracas 2-7

Atlantic B 2-8

Independiente 0-9

Tabla zona 2

Talleres 9-0

Universitario 7-2

Sionista 6-3

Provincial B 5-4

Paganini 5-5

El Tala B 4-5

Maciel 4-5

Servando Bayo 4-5

Gimnasia C 3-7

Echesortu B 3-7

Náutico B 1-8

SÍNTESIS

ATLANTIC 57: Carreras 2, Terrazzino 11, Graneros 0, Rosalen 4, Tabone 2, Ybañez 0, López 14, Quacquarini 3, Blotta 8, Gevara 8, García 5. DT: Leandro Argüelles.

PUERTO SAN MARTÍN 96: Bonard 2, Agüero 20, Trejo 6, Iaculli 5, Moreno 6, Fontana 10, T. Osorio 7, V. Osorio 0, P. Sosa, S. Sosa 11, Rodríguez 13, Fernández 16. DT: Ulises Saia

ESTADIO: Atlantic

ÁRBITROS: Jerez y Basile

PARCIALES: 19/22, 30/41 y 45/65

SÍNTESIS

PAGANINI ALUMNI 77: Marini 5, Ballesteros 5, Fernández 2, L. Pizzonia 6, Pedemonte 11, Gómez 3, Valentini 2, Donda 3, Ruiz 18, Playa, F. Pizzonia 14, Morales 8. DT: Patricio Pizzonia.

GIMNASIA C 43: Wnuk 7, Barbero 2, Santamaría 5, Rucci 2, Siñeriz 2, Espinosa 4, Rodríguez 6, Zamagni 9, Sebrie 3, Anunziatta 3. DT: Alejandro Gallardo.

ESTADIO: Paganini

ÁRBITROS: Zucchio y Martini

PARCIALES: 23/19, 41/28 y 62/34