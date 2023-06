Viernes movido en la Rosarina, con Superliga y ascenso

La Superliga tendrá en la noche del viernes el grueso de la fecha 13 de la competencia con duelos interesantes. También hubo ascenso el jueves y seguirá la acción esta noche.

La zona 1 de la Superliga tendrá este viernes desde las 21.30 a Atlantic ante Provincial, Calzada frente a Atalaya, Ciclón con Regatas, Caova frente a Newell’s y Unión de Arroyo Seco ante Unión y Progreso.

En el grupo 2, jugarán Alumni de Casilda con Echesortu, Libertad ante El Tala, Sportivo América frente a Náutico, Sportivo Federal con Talleres de Arroyo Seco y Tiro Suizo ante Sportsmen.

Superliga, zona 1

Caova 9-1

Temperley 8-2

Atalaya 8-1

Provincial 7-0

Regatas 6-5

Unión AS 5-5

Unión y P. 5-5

Fisherton 5-6

Newell’s 5-5

Atlantic 3-8

Ciclón 2-7

Calzada 2-9

Saladillo 0-11

Superliga, zona 2

El Tala 11-0

Sportsmen 9-1

Estudiantil 7-5

Náutico 7-4

Talleres 6-4

Echesortu 5-6

Tiro Suizo 5-5

Alumni 4-5

Libertad 4-7

Central 4-7

Gimnasia 4-7

América 2-9

Sp. Federal 1-9

Ascenso

Atlantic Sportsmen y Edison resultaron ganadores en el jueves de Primera B, mientras que este viernes habrá mucha acción en la categoría de ascenso.

Atlantic B se impuso a Independiente de Ricardone por 72 a 66 con 18 de Blotta, 17 de Gevara y 13 de Terrazzino. En la visita hizo 21 Vergara, 18 Meroi y 16 Montenegro.

En tanto, Edison doblegó 82 a 78 a Gimnasia B con 19 de Castillo, 17 de Strauss y 16 de Farhat. En la visita hizo 18 Píccoli, 15 García y Pons.

El viernes Atalaya B recibirá a San Telmo de Funes, Ben Hur a Fortín Barracas y Garibaldi de Fray Luis Beltrán a Red Star de San Lorenzo.

También el viernes habrá acción del grupo 2 desde las 21.30 con Servando Bayo vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Maciel vs. Náutico B y Unión Sionista vs. Paganini Alumni de Granadero Baigorria, mientras que a las 22 jugarán Gimnasia C vs. Universitario.

Tabla zona 1

Red Star 9-1

Puerto 8-2

San Telmo 8-2

Atalaya B 7-3

Edison 6-5

Gimnasia B 6-5

Garibaldi 4-6

Ben Hur 4-6

Fortín Barracas 2-8

Atlantic B 3-8

Independiente 0-11

Tabla zona 2

Talleres 9-0

Universitario 7-2

Sionista 7-3

Provincial B 6-4

Paganini 5-5

El Tala B 5-5

Servando Bayo 4-5

Maciel 4-6

Gimnasia C 3-7

Echesortu B 3-8

Náutico B 1-9

SÍNTESIS

EDISON 82: Castillo 19, Caci 6, Farhat 16, Langone 11, Toledo 0, Giambartolomei 0, Strauss 17, Feyer 10, García 3. DT: Ramiro Martínez

GIMNASIA B 78: Píccoli 18, D’Alesio 0, García 15, Cosio 6, Michelli 7, Pons 15, Pérez 7, Dell’Arciprette 10. DT: Roberto Maya.

ESTADIO: Edison

ÁRBITROS: Valente y Zucchio

PARCIALES: 24/15, 45/31 y 64/45

SÍNTESIS

ATLANTIC 72: Bria 7, Terrazzino 13, Rosalen 2, Tabone 2, López 5, Quacquiarini 3, Blotta 18, Gevara 17, García 5. DT: Leandro Argüelles.

INDEPENDIENTE 66: Oviedo 0, D. Bongiorno 0, J. Bongiorno 0, Vergara 21, Martínez 0, Peirone 3, Sbaisero 6, Meroi 18, Braidotti 0, Montenegro 16, Pajello 0, Leguiza 2. DT: Ruiz Díaz.

ESTADIO: Atlantic

ÁRBITROS: Celi y Bugari

PARCIALES: 18/16, 30/32 y 54/52