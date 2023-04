“Viejito no te muevas, estamos dispuesto a todo”, madrugada de terror para una pareja de jubilados

Una pareja de jubilados fue asaltada este jueves en horas de la madrugada en su casa de la zona oeste por cinco delincuentes que irrumpieron en su dormitorio mientras dormían y, bajo amenaza de muerte, los desvalijaron.

El hecho se registró la madrugada de este jueves, cerca a las 3, en una vivienda ubicada en Pasaje Tesla al 1900, de la zona oeste de Rosario.

Mientras dormían, una pareja de jubilados, ambos de 77 años, fue sorprendida en el dormitorio por los hombres que, tras reducirla bajo amenazas muerte, revolvieron la vivienda y se alzaron con todas las pertenencias de valor que encontraron.

“Estábamos durmiendo cuando veo que un muchacho me alumbra con un celular. Se metieron al dormitorio, entraron por el frente de la casa, me pusieron un cuchillo en la garganta y uno me dijo viejito no te muevas, estamos dispuestos a todo”, contó Juan sobre el violento episodio que le tocó vivir en su casa junto a su esposa.

El hombre, que está jubilado pero que sigue trabajando de herrero, relató que los delincuentes que irrumpieron en su vivienda eran cinco.

“Tres ingresaron y dos, entre ellos una chica, se quedaron afuera para hacer de campana”, contó.