Víctor Pereson: “Me gusta que las cosas sean justas para todas las partes”

Antes de ser camionero, el compañero Víctor Pereson ya sabía cuál sería su destino. Los camiones que pasaban o llegaban a cargar a los campos que él frecuentaba del norte santafesino le revelaron que la profesión que debía ejercer sería la de chofer profesional. Hoy puede decir que las cosas se fueron hilvanando como las proyectó.

Actualmente es delegado de la empresa Oscar Snaider y su rama es la de cargas generales. Su vinculación con nuestro sector arrancó hace unos diez años atrás cuando los compañeros Antonio Báez y Aroldo Espinoza le presentaron a Juan Chulich y, tras una serie de reuniones, se sumó a esta nueva opción que aparecía en el territorio santafesino. “Juan nos dio la confianza que nosotros necesitábamos. Es una persona que siempre va de frente y te dice lo que tiene que decirte, no anda con vueltas y eso es muy valorable”, nos comenta.

Pero no siempre estuvo vinculado a los camiones aunque sí a otro tipo de vehículos. Nacido en Nicanor Molinas, un pequeño poblado ubicado a 20 kilómetros de Reconquista, de muy chico ayudó a su padre en el campo como tractorista. Buscando independizarse se mudó a la vecina ciudad y logró finalmente cumplir su meta de subirse a un camión cuando rondaba los 20 años de edad. Anduvo por distintas ramas, pasó siete años como empleado de la empresa Javila, dedicándose al transporte de papel higiénico, hasta que se vinculó a su trabajo actual. “Hace 15 que estoy en transporte Oscar Snaider. Es una empresa que se dedica a viajes de cargas generales y a transporte internacional”, relata.

Sobre su vinculación con el sindicalismo Víctor considera que se debió a ciertas situaciones que se fueron haciendo cada vez más difíciles de sobrellevar. “Uno sufre muchas injusticias, muchos atropellos. Cuando uno es joven deja pasar muchas cosas, pero cuando pasan los años se va dando cuenta que no quiere seguir sufriendo maltrato laboral, que no te pagan lo que corresponde. Entonces fui preguntando y asesorándome. Fui tomando conocimiento y me fue gustando cada vez más. Me gusta defenderme, saber cuáles son mis derechos y defender a mis compañeros. Me gusta que las cosas sean justas para todos lados”, comenta, fundamentando la razón de asumir estas responsabilidades gremiales.

El tiempo lo acomoda todo

Con su forma pausada, campechana de hablar, que lo enlaza plenamente a su lugar de origen, este hincha de River nos relata que la profesión no es fácil, que se hacen muchos sacrificios a lo largo de los años. “Sin desmerecer a nadie ni a ninguna otra profesión, no cualquiera aguanta tantas horas en una cabina, estar lejos de tu casa, de tu familia. Estar ausente en fiestas, cumpleaños de hijos, en los actos de la escuela. Son todas privaciones que no son fáciles de soportar”, señala. La distensión la encuentra en su huerta, en la carpintería, con sus herramientas y con su familia, ya de vuelta en su Nicanor Molinas. “Volví hace cinco años para ganar en tranquilidad. Hoy la colonia ha evolucionado mucho, ha tenido algunos avances. Se vive mejor acá”, agrega.

Respecto a la actualidad de nuestra organización, Víctor es positivo. Los avances que nota el compañero son significativos pero también observa algunas dificultades. Al respecto expresa que “falta ganarnos un poco más la confianza de nuestros compañeros. Fueron muchos años de desamparo en los que nunca había respuestas y eso es difícil de revertir. Si logramos continuar haciendo reuniones, poder juntarnos más y poder reflejar lo que decimos con hechos concretos –como los que se están viendo– seguramente todo vaya para mejor”.

Y concluye que “al futuro lo veo bien. Año a año se van viendo las mejoras. Hay compañeros jóvenes que se van interesando, preguntan y se van sumando. Eso es muy positivo. Hace un par de años eran pocos los que tenían conocimiento sobre estos asuntos gremiales. Ahora veo que eso cambió. Es cuestión de seguir caminando y luchando. El tiempo lo va a acomodar a todo”.