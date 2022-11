Vicentin: directivos del Banco Nación se reunieron con legisladores y apoyaron el salvataje

La titular de la entidad, Silvina Batakis, rechazó la última oferta de la concursada y ratificó el apoyo al proceso de cram down en el que el Nación podría tener intervención

Este lunes la Comisión de Seguimiento de Vicentin en la Legislatura santafesina mantuvo una reunión con directivos del Banco Nación para analizar la situación del concurso, en el que la entidad bancaria figura como uno de los máximos acreedores y aún espera cobrar al menos 340 millones de dólares.

Desde la entidad monetaria ratificaron su apoyo al cram down (salvataje) como alternativa una vez finalizado el período de exclusividad otorgado a la agroexportadora para presentar una oferta. Si bien el ex titular, Eduardo Hecker, manifestó en reiteradas oportunidades esa voluntad, desde la asunción de Silvina Batakis no se conocía una postura.

La actual presidenta participó de la reunión junto a los directores José Balleteros y Cecilia Fernández Bugna, quienes calificaron la última oferta de Vicentin como el intento de un “proceso de desguace” y apoyaron la idea de una instancia de salvataje con apoyo del Estado a través del Banco.

La mirada del directorio coincide con lo que anticipó El Ciudadano el domingo: todo apunta a que la Corte provincial no se avocará en el proceso concursal pero rechazará la oferta efectuada por la defaulteada. Esto conduciría a una instancia de cram down, encabezada por acreedores, con participación estatal.

Entre los legisladores, estuvieron presentes: Carlos Del Frade, Luis Rubeo, Rubén Giustiniani, Fabián Palo Oliver y Ariel Bermúdez.

Al respecto, el referente del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, manifestó: “La reunión se dio en el contexto de saber si el Banco Nación seguía con la misma postura de rechazar la propuesta de Vicentin”.

Sobre lo conversado, agregó: “La reunión fue muy buena. Nunca habíamos escuchado de la boca de uno de los directivos la idea de rechazar la propuesta de Vicentin, de hecho la calificaron de ilegal y calificaron la serie de estafas como un desguace”.

Para el diputado provincial es “inminente” la resolución de la Corte, y ratificó que el tribunal tomará una posición “contradiciendo la figura del avocamiento”.

Del Frade recordó que el 4 de diciembre se van a cumplir tres años de la cesación de pagos, conocido como estrés financiero y el 31 de diciembre se termina el contrato de trabajo a fasón que tienen los trabajadores en las distintas empresas.

“Ellos se refirieron a la posibilidad de conformar una empresa mixta, que es lo que venimos diciendo desde el comunicado número uno. Seguimos insistiendo con que el gobierno provincial y nacional expresen algo al respecto”, finalizó.