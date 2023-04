Vestirse es un derecho, elegir también: sobre la ley de talles en Santa Fe

Por Romina Sarti*

La ley de talles es una medida regulatoria que busca garantizar que todas las personas, independientemente de su talla, puedan acceder a ropa que les guste, les quede cómoda y les permita expresarse a través de su estilo personal. Esta medida es de suma importancia, ya que permite a las personas ejercer su derecho a vestirse sin ser discriminadas por su corporalidad. Sin embargo, como sabemos, por más que un Derecho esté regulado, no implica necesariamente que se haya implementado.

Conversamos con la diputada provincial por el PS Lionella Cattalini, quien presentó el proyecto de ley para adherir a la ley nacional de talles.

–Vestirse es un derecho. Este derecho ¿está garantizado en Argentina?

–La verdad es que hoy en nuestro país la gente que puede vestirse, se viste como puede, no como quiere. La realidad de la industria textil está muy alejada de los cuerpos diversos que habitamos este país. Fuimos naturalizando un montón de situaciones, como si “no entrar” en la ropa fuera culpa nuestra. Se nos impuso la obligación de tener que adaptarnos al mercado de ropa y conformarnos. Y lo que es peor, evitar traumarnos por no entrar en los talles únicos pensados para una mujer irreal y un modelo de belleza hegemónica instalado. Además, al no haber un criterio unificado y diferentes leyes que conviven y no se cumplen, es urgente que sigamos visibilizando y luchando para cambiar este modelo que no deja de ser injusto, peligroso y estigmatizante tanto para mujeres como para hombres.

–La ley de talles a nivel nacional ya está sancionada, sin embargo no se aplica aún, qué falta? y cuál es la situación en Santa Fe.

–La ley de talles se sancionó en el Congreso de la Nación a fines del año 2019 y recién se reglamentó en junio del 2021. En esa reglamentación, se estableció un nuevo sistema de designación de talles que se lo conoce como el SUNITI que significa “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria” y para desarrollarlo, se le encargó al INTI que realizara un estudio antropométrico en todo el país que diera cuenta de las medidas de los cuerpos de nuestro país. Lo cual es un avance enorme, ya que nos regimos por estándares de medición viejos y europeos. Sin embargo, y a pesar de que este estudio ya está terminado, aún faltan las conclusiones y la reunión del Consejo Asesor Técnico que reúne a todos los sectores involucrados, la industria textil, el Estado, los consumidores, etc. Que sería la última etapa para comenzar su implementación. Esta estandarización se deberá respetar en todo el país, lo cuál sería un avance enorme. En Santa Fe la situación no varía de la de otras provincias. Si bien tenemos una ley provincial (la N° 12.841 reglamentada en el año 2009) con el avance de las discusiones en materia de derechos resulta ser insuficiente y exige urgente una adecuación a la norma nacional y para eso presenté un proyecto de ley el año pasado que se enmarca en la discusión sobre la defensa de la identidad como derecho humano y en el avance en la lucha contra la discriminación de los cuerpos. Cuando la ley de talles sea implementada, los productores y comercializadores de indumentaria de Argentina deberán respetar de manera homogénea el sistema del SUNITI, lo que va a permitirá que las y los consumidores puedan tener una referencia de su talle para las prendas que compren.

–Venís teniendo encuentro con emprendedores y marcas rosarinas que se dedican a fabricar ropa para todos los cuerpos, ¿cuál es tu evaluación acerca de la situación del sector?

–Cuando visitamos pequeñas empresas y emprendedores como venimos haciendo, nos encontramos con muchísima gente apasionada, trabajadora, preparada y “curtida”. Confeccionar ropa en una amplia curva de talles es importantísimo para desterrar esta idea de que todos tenemos el mismo cuerpo. Pero la situación del sector textil es muy parecida a la de cualquier sector productivo en general. La falta de crédito, referencias de precio y problemas para llevar adelante un plan de negocios con una economía tan variable como la nuestra, es realmente preocupante. Tenemos una capacidad como argentinos de adaptarnos y encontrar soluciones de una manera asombrosa, la realidad es que el Estado debe estar más presente e intervenir con medidas que impulsen la producción. No alcanza con buenas voluntades.

–¿Qué se puede hacer desde la política para respaldar a aquellos emprendedores o marcas que no poseen capacidad económica para hacer frente a la ampliación de la curva de talles?

–En el marco de mi propuesta de ley también se contemplan los intereses del sector empresarial. Creo que es fundamental considerar un programa de incentivos para la industria indumentaria orientado al asesoramiento y financiamiento de las industrias locales para adaptar las tablas de talles. Es imprescindible fomentar la producción y apoyar a todos estos emprendedores y emprendedoras que quieren salirse de ese modelo que ya empieza a quedar viejo. El cambio de paradigma respecto a la instalación de “cuerpos únicos” ya está en marcha y somos muchos los que sentimos una enorme responsabilidad para avanzar en derechos.

Para finalizar, creemos que es muy importante destacar que la falta de regulación en los talles de ropa puede generar consecuencias negativas en la autoestima y salud de las personas, ya que la falta de diversidad de los mismos promueven la discriminación y la exclusión social. La relevancia de la ley radica en la necesidad de fomentar la inclusión y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otro lado, también contempla incentivos para emprendedores locales, por lo que a su vez será impactará positivamente en la producción regional. Es fundamental seguir visibilizando y trabajando en la implementación de políticas que promuevan la diversidad y la inclusión, sea en la industria de la moda como en todos los ámbitos de la sociedad.

Actividad: El Domingo 30 de abril de 1730 a 1930, se llevará a cabo un Diálogo abierto sobre la Ley de Talles y Feria de Emprendedores en La Usina, Jujuy 2844.

***

*Licenciada en Ciencia Política (UNR), aprendiz permanente, estudiante de las diversidades en todos sus niveles, docente de Problemáticas de la Discapacidad, Sociología de la Discapacidad, y de Metodologías en la Universidad del Gran Rosario (UGR). Columna de opinión “Cuerpas mutantes”. Miembro fundacional de IG: @alicya.para.iberoamerica (Asociación por la liberación corporal y alimentaria para Iberoamérica). IG: romina.sarti