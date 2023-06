¡Vendaval Mensana! GER dio cátedra ante Jockey, ganó y se aseguró un lugar en semifinales

Por demolición. Por la 14ª fecha del Torneo del Litoral, Gimnasia y Esgrima pasó por arriba a Jockey Club al ganarle con un claro 34 a 17. El Mensana demostró estar varios escalones por encima de su rival de turno, sólido en su idea de juego, se encontró con un Verdiblanco errático. Con este resultado GER es el primer equipo que se aseguró un lugar en las semifinales cuatro fechas antes del cierre de la fase de clasificación. En tanto, los de Fisherton ya no depende de sí mismos para lograr estar entre los cuatro mejores del TRL 2023.

Los primeros minutos fueron de una intensidad importante, ambos equipos con sus propuestas de juego buscaban imponerse, y hasta los 15 minutos incluso el marcador fue de paridad (3-3). Todo terminó cuando GER empezó a tener posesión de la pelota, sus forwards comenzaron a ganar la pulseada con sus pares verdiblancos y en 21 minutos el Mensana prácticamente liquidó el pleito, con tres tries: las conquistas de Jerónimo Alonso e Ignacio Villegas Torra, podrían estar entre las mejores del certamen, más un try penal, el local de dejaba la chapa del score 24 a 3 y además una gran sensación de superioridad que difícilmente podría ser revertida.

En el complemento, tuvo otra vez esos cinco minutos iniciales de intensidad, en los que logró un try (Pereira Tauzy, desde un maul, lo mejor que tuvo Jockey ante GER) pero por errores propios y acierto del rival, no pudo encontrarle la vuelta al encuentro.

Los dirigidos por Tato Martino, se hicieron de la pelota, y controlaron los tiempos del encuentro, el joven Felipe Costa, medio scrum mensana, lidió con la insistencia de la tercera línea verdiblanca, pero siempre se las ingenió para salir airoso y poder darle juego a su equipo, el back va camino a ser la revelación del 2023.

Tras un gran kick de Franco Giudice, ganando un 50-22, GER se hizo de la pelota en la hilera para terminar con el potente Franco Palillo apoyando el cuarto try auriazul que desató el festejó de la hinchada local y a los 29 minutos con la chapa 34 a 10, aunque faltará mucho tiempo, el encuentro ya tenía un ganador. Hubo tiempo para descontar por parte de la visita con un try de Fanjul pero nada más.

Ganó, gustó y goleó, el Mensana transita un muy buen momento como plantel superior, sigue la senda que se trazó hace varios años y el ser consecuente con una línea de pensamiento, hoy lo ubica como uno de los mejores equipos de la Región y muy bien encaminados a retener el título. Por el lado de Jockey, un equipo muy joven que necesita rodaje, cuenta con muy buenos recursos humanos que cometen errores propios de la inexperiencia.

SÍNTESIS

GER (34): Ignacio Palillo, Juan de Torres, Franco Palillo, Joaquín Ferreyra, Ramiro Guraya, Marco Gentili, Pablo Fenner, Ignacio Villegas Torra, Felipe Costa, Ramiro Picotto, Gerónimo Galli, Andrés Speziali (c), Manuel Covella, Jerónimo Alonso y Teo Castiglioni. Entrenador: Marcelo Martino.

Jockey Club Rosario (17): Guido Cella, Alejo Pereira Tauzy, Kyan Collins, Francisco Brasca, Nicanor Minoldo, Máximo Oliveros, Sebastián Binner (c), Emiliano Ferrari, Juan Lovell, Juan Albertengo, Ignacio Calvo, Fermín Vergara Oroño, Matías Ferrario, Guido Pedregoza y Joaquín Fanjul. Entrenadores: F. Lluch y C. Del Castillo.

TANTOS EN EL PT: 11m penal de Ramiro Picotto (G); 14m penal de Joaquín Fanjul (J); 19 y 40m goles de Ramiro Picotto por tries de Alonso y Villegas Torra (G); 26m try Penal (G). ST: 6 y 41m goles de Joaquín Fanjul por tries de Alejo Pereira Tauzy y él mismo (J); 14m penal de Ramiro Picotto (G); 29m gol de Ramiro Picotto por try de Franco Pallillo

CAMBIOS GER ST: 20m Marcos Acosta x Ignacio Palillo, 21m Franco Giudice x Gerónimo Galli, 29m Tomás Morales Raffe y Luciano Fasoletti x Andrés Speziali y Felipe Costa, 34m Santiago Kerckhaert x Guidice, 35m Nicolás Silva x F. Palillo y 38m Rogelio Bianchi x Joaquín Ferreyra. JCR ST: 5m Marcos Lorenzini y Alejo Sugasti x Francisco Brasca y Juan Lovell, 14m Lucas Vignau x Alejo Pereira Tauzy, 18m Manuel Santi x Máximo Oliveros, 26m Franco Manavella y Ciro Baraldi x Guido Cella y Nicanor Minoldo, 27m Gonzalo Prunotto x Ignacio Calvo y 32m Kiefer Collins x Kyan Collins.

AMARILLAS PT: 26m Fanjul (J), ST: 18m Villegas Torra (G).

ÁRBITRO: Emilio Traverso (USR).

CANCHA: Bombonerita del Parque (GER).