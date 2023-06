Vecinos del Pasaje Álvarez están en contra de la peatonalización

La gestión municipal lleva realizando desde hace algunos meses políticas públicas pensadas para la reactivación del casco urbano, donde se prioriza a los peatones sobre los autos. Por eso, se aprobó un proyecto que establece que el pasaje Álvarez será zona prioritaria para caminar donde se levantará el estacionamiento en la vía pública. Vecinos frentistas de la Plaza Pringles se manifestaron contra el avance peatonal en zonas del centro, y desde la Asociación Casco Histórico Rosario manifiestan su preocupación.

La propuesta oficialista busca priorizar la circulación peatonal en el pasaje Álvarez entre Presidente Roca y Paraguay, donde existe un ingreso de la Biblioteca Argentina frente a plaza Pringles. El pasaje se convertirá en zona calma con prioridad para peatones. En paralelo, el proyecto del concejal de Creo, Fabrizio Fiatti, establece una “isla gastronómica” en la plaza con locales del entorno junto a acciones culturales con música en vivo y feria de emprendedores para tomar el espacio público. Se estableció eliminar boxes de estacionamiento por el pasaje mientras que el carril derecho quedará como único medio de ingreso y egreso exclusivo para los vehículos de los vecinos frentistas.

Los vecinos se expresaron a través de un comunicado. “Existe malestar porque nuestra plaza, pese a la mugre y a las ocupaciones de personas en situación de calle, funciona. Alrededor de ella hay edificios donde vive mucha gente y si la idea es hacer todo el sector semipeatonal o peatonal seguirán expulsando vecinos del centro. Es lo que pasó en el sector de San Martín y peatonal Córdoba, y todo el corredor hasta Mendoza por la peatonal San Martín. Allí vive cada vez menos gente y, a las 19, es tierra de nadie”, manifestaron. “Si a lo comercial le sacan los autos se seguirá vaciando la zona”, sentenciaron.

Además, el titular de la Asociación Casco Histórico de Rosario, Fabio Acosta, se comunicó con este medio. “Los anuncios dichos por la secretaria de Planeamiento que van a contramano de lo que viene anunciando el intendente en el sentido de traer gente al centro”, afirmó. “¿Cómo van a sacar autos del centro cuando no se le da alternativa a este sector de la sociedad? Realmente está probado que la gente que viene en automóvil no lo va a dejar si no tenemos una alternativa viable para que lo haga”, dijo preocupado.

“Si sacás los autos del área central sin mejorar el transporte público, sin tener subtes, como tiene Buenos Aires, sin tener monorrieles como tiene Curitiba, o sin tener trenes hasta el área central, como tiene Amsterdam, es disparatado pretender que va a mejorar la situación del centro”, y continuó, “estamos pidiendo al ejecutivo que reflexione ese sentido, que coordine con sus secretarías, y que de alguna manera volvamos a la racionalidad, y retomemos viejos proyectos que hay para el área central, que fueron truncos; como el mejoramiento del entorno de Plaza Veinticinco de Mayo, la unificación física del complejo de galerias, el entorno del teatro de la comedia. Eso es lo que hace falta en el centro y más infraestructura” Finalizó el referente de la asociación.