“Vas a ser presidente de Newell’s”, el divertido comentario de Lavezzi a Messi en plena entrevista

El sueño del hincha leproso de ver a Lionel Messi con la camiseta rojinegra sigue latente. La Pulga desplegó toda su magia en el complejo Malvinas donde deslumbró con sus gambetas. Pero a los 13 años partió rumbo a Barcelona donde se convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución catalana. Hoy con 35 años, con presente en el Paris Saint Germain, el crack rosarino está con la mirada puesta en el Mundial de Qatar, pero nunca olvida su amor por la Lepra.

“Fue un sueño que tuve siempre de chiquito, de poder jugar en el fútbol argentino, que iba a la cancha y quería estar ahí. Pero hoy depende de muchísimas cosas, tengo mi familia, tres hijos. Yo siempre digo que no me veo como entrenador en el futuro, pero eso no quiera decir que pueda cambiar de opinión”. Fue en ese momento que Ezequiel Lavezzi lo interrumpió con un comentario que desató las risas de Lionel Messi. “Vas a ser presidente de Newell’s”, tiró el Pocho ante la sonrisa de la Pulga.

"You are going to be the President of Newell's"😃

Ezequiel Lavezzi suggests a job for Lionel Messi after he hangs up his boots in this exclusive new interview.

The GOAT seems happy enough with the prospect. #Newells pic.twitter.com/oVHXS3LpCO

— Newell's Old Boys – English (@Newells_en) November 14, 2022