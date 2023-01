Van otro día: el duelo entre Vélez y Gimnasia se pasa del viernes para el lunes

El partido entre Vélez y Gimnasia, uno de los tres que debía disputarse este viernes por la primera fecha de la Liga Profesional, se postergó un par de días. El juego estaba programado para pasado mañana a las 21.30 pero finalmente será el lunes a las 20 con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de Espn Premium. El motivo de la modificación en el calendario se debe a una demora técnica en la instalación del césped híbrido del estadio José Amalfitani.

De este modo, la jornada apertura de la LPF 2023 quedará con sólo dos partidos: Central vs. Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito desde las 19.15 y más tarde Defensa y Justicia vs. Huracán a las 21.30. El sábado la historia continuará con San Lorenzo vs. Arsenal (17), Estudiantes vs. Tigre y Talleres vs. Independiente (19.15) más Central Córdoba vs. River a las 21.30. El domingo será turno del debut de Newell’s en cancha de Platense (17.15), seguido por Racing vs. Belgrano y Colón vs. Lanús (19.15), Instituto vs. Sarmiento (19.15) y Boca vs. Atlético Tucumán (21.30). Finalmente, el lunes se medirán Barracas Central vs. Godoy Cruz (17), Vélez vs. Gimnasia y Banfield vs. Unión (20).