Úrsula, ícono queer

Úrsula, la bruja del océano, esa mujer-pulpo que vive en una cueva bajo el mar y que se convirtió en una de las malvadas más icónicas de los estudios Disney, está inspirada una drag queen estadounidense: Divine. Su maquillaje, su figura y sus gestos eran lo que los animadores de la película de 1989 buscaban para dar vida a la villana de La Sirenita. En Latinoamérica, además, la voz de Úrsula fue interpretada por la actriz trans Serena Olvido.

El 9 de noviembre de 2016, el medio australiano SBS publicó una entrevista con John Musker y Ron Clemments, los directores de La Sirenita, quienes señalaron que la película animada de 1989 representó el regreso de la compañía a las historias basadas en cuentos de hadas. La última de esta temática había sido La bella durmiente, en 1959.

Para darle vida a Ariel y a su mundo, llamaron a Howard Ashman, un dramaturgo y guionista que la había descosido en Little Shop Of Horrors (La tiendita del horror) y que, después de tener un par de fracasos en musicales Broadway y un poco a regañadientes, aceptó la oferta de Disney para trabajar en La Sirenita.

Era un momento difícil: última animación de la firma, El Caldero Mágico, había fracasado rotundamente: la inversión había sido de 46 millones y la recaudación en taquilla apenas de la mitad.

Ashman aportó dos ideas que terminaron por definir gran parte de la identidad y el éxito de la película. Primero, La Sirenita sería una especie de musical, con canciones que tuvieran relevancia en la trama en vez de sólo aportar color. Segundo, el personaje de Úrsula estaría basado en la drag queen Divine.

“Tenía a Rob Menkoff (uno de los principales animadores de la película) para hacer algunos dibujos que estaban basados en Divine (…) Aunque está un poco disfrazado, se basa en el personaje. Simplemente encajaba con él (…) era escandalosa, teatral, una pequeña mezcla de Divine y Joan Collins”, dijo John Musker sobre esa búsqueda.

Úrsula comparte el maquillaje de ojos, las joyas, el cuerpo y los movimientos característicos de Divine. Al principio, Minkoff dibujó a Úrsula con una cola de tiburón, que finalmente fue reemplazada por tentáculos de pulpo. Los animadores estudiaron la forma en que se mueven los pulpos y explicaron: “Había un aspecto muy seductor y a la vez aterrador”, que incorporaron a la forma de andar del personaje.

¿Quién fue Divine?

Divine fue un personaje creado por el actor y músico estadounidense Harris Glenn Milstead (1945-1988), quien en la década del ’70 alcanzó la fama junto a su amigo, el director de culto John Waters. Tuvo una extensa trayectoria escénica y musical, y llegó a convertirse en un artista de culto e ícono underground.

Sus primeras apariciones fueron en las películas amateur que dirigía Waters. En Pink Flamingos (1972), todo un clásico del cine underground de Estados Unidos y Europa, Divine protagonizaba situaciones en las que lo escatológico alcanzaba el nivel de la náusea.

“No soy punk ni lo he sido nunca, entre otras razones porque cuando yo hacía esas cosas el movimiento punk aún no existía”, decía Divine a la prensa en 1984. Es que, en un mundo en el que estaban a punto de eclosionar las subculturas, su irrupción en la cultura pop dejó una marca.

Divine no se parecía a nadie. Había comenzado en los circuitos drag alternativos, pero pronto se dio cuenta de que la obsesión de las drag queens por la elegancia y el glamur de Hollywood le quedaba corto.

Una nota publicada en el diario El País de España, la describe: “Su corpulencia –llegó a pesar 150 kilos–, su maquillaje disfuncional –obra del estilista Van Smith– y, sobre todo, su sentido del humor y de la provocación, iban más allá del crossdressismo clásico. Cuando el personaje Divine se subía al escenario, lo primero que hacía era insultar al público. Y el público, de manera aparentemente paradójica, aullaba de placer. Sus nauseabundos –y, ojo, eso en el mundo de Divine era un elogio– sketches tenían algo de magnético y de sofisticado”.

Divine utilizaba sólo ese nombre y esa figura para estar sobre el escenario, o dentro de los sets de grabación. Por fuera de esos espacios, era un actor que se quitaba el maquillaje, un hombre gay al que sus conocidos se referían en masculino, pero también una muestra de que la división binaria del género se comenzaba a cuestionar.

Tuvo roles protagónicos en películas de los ’80, como Lust in the Dust, o Hairspray. Por esa misma época comenzó a trabajaren la industria de la música y pese a que sus discos no alcanzaron gran éxito en los Estados Unidos sí lo hicieron en Europa y Australia. Uno de sus grandes hits fue You think you´re a man, que llegó a ocupar el puesto #16 en Reino Unido.

En 1988 estaba listo para dar un giro más en su vida: había conseguido un papel alejado de sus personajes del underground en la serie Married with children (que en Argentina tuvo la reversión Casados con hijos). Pero la noche anterior a la primera grabación, falleció de un ataque al corazón mientras dormía.

Para ese momento, y sin que él lo supiera, en los estudios de Disney ya estaban inspirándose en su maquillaje, su figura y sus gestos para darle vida a Úrsula.

En mayo pasado, se estrenó el live-action de La Sirenita, y Úrsula fue interpretada por la actriz estadounidense Melissa McCarthy. “Quería reivindicar a Divine. El personaje está lleno de ella. Cuando vi la original, yo estaba convencida de que lo harían público, pero no acabó siendo así. Siempre he sido una fan de Divine, de John Waters y de todo lo relacionado con lo drag. Por suerte, gracias a mi trabajo he conocido a muchas, entendiendo su trabajo. Hay en todo ese mundo una confianza única, y que funciona de una manera casi mágica. Porque estás homenajeando a lo que canónicamente se entiende por femenino mientras te reís de ello, no sé si hay alguna forma de arte que pueda siquiera acercarse a ese nivel de complejidad”, dijo la actriz.

Serena Olvido

En los Estados Unidos, la voz de Úrsula fue encarnada por una mujer cis: la actriz Pat Carroll. Pero en Latinoamérica, la bruja del mar fue protagonizada por Serena Olvido, una mujer trans mexicana.

La carrera de Serena comenzó en la televisión, pero fue en el cine donde se destacó. Lo hizo con películas de sexicomedia a lado de Gabriel Chávez, famoso actor de doblaje responsable de darle voz a personajes como el Sr. Burns en Los Simpsons. Después llegó el papel que cambió su vida: Úrsula.

Fue Javier Pontón, director y actor de doblaje, conocido por interpretar la voz de James Bond y Bruce Wayne (Bruno Díaz), quien descubrió el talento de Serena luego de verla actuar. Al principio ella se negó a encarnar a la bruja del mar, pero luego accedió con una única condición: que fuera su nombre artístico el que figurara en los créditos de la película.