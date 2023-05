Medio centenar de listas dadas de baja: no participarán en las Paso provinciales del 16 de julio

Así lo confirmó el secretario Electoral de la Provincia, Pablo Ayala. Algunas no presentaron las adhesiones, otras quedaron incompletas y automáticamente caen por no estar en condiciones de oficializarse

Este martes se venció el plazo para la oficialización de listas de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que se celebrarán el domingo 16 de julio en Santa Fe. El secretario Electoral de la provincia, Pablo Ayala, confirmó que “unas 52 listas” no serán oficializadas y por lo tanto quedarían fuera de las primarias. Se inscribieron más de 1.900 listas. En tanto, más de una docena de binomios estarán en condiciones de competir en las elecciones provinciales para la categoría gobernador y vice, la más importante que se renueva en los comicios de 2023. En total, serán 13 fórmulas.

Sobre los motivos, el funcionario profundizó: “Obedece a distintas situaciones, como la no presentación de adhesiones, listas espejos (es decir, una misma lista en dos partidos) algunas que han presentado el retiro y otras que son incompletas y automáticamente caen por no estar en condiciones de oficializarse”.

“Siempre hay algún tipo de inconsistencias que son notificados a los apoderados de listas para que puedan subsanas las mismas. Hay listas que después no presentan las adhesiones o listas que piden el retiro. Distintas circunstancias que hacen que no todas las listas que se inscribieron el 15 de mayo cuando cerró la inscripción ante el tribunal, sigan en pie”, agregó.

Explicó que el Tribunal no puede oficializar aquellas listas que no han presentado adhesiones. También reveló que hubo presentaciones “de algunos apoderados pidiendo dar de baja la lista”.

Consultado sobre la cantidad de listas que ya fueron confirmadas, Ayala adelantó que el dato concreto estará una vez que el presidente del Tribunal oficialice las listas, se carguen al sistema y se publiquen.

En declaraciones al programa “De10” que se emite por “LT10”, el secretario Electoral indicó que se está analizando una situación específica con dos listas que tienen el mismo nombre. Se trata de “Unidad Ciudadana”, que existe en una lista a nivel provincial y se repite en otra alianza distrital de la ciudad de Santa Fe.

Por otro lado, recordó que las comunas tendrán la primera elección con aplicación de ley de paridad. “Si bien la mayoría estaba informado en el tema, los apoderados tuvieron que hacer algunas correcciones porque la presentación de las listas no cumplía con los requisitos de la ley de paridad”, expresó.

Autoridades de mesa

El Tribunal Electoral convocará a 29.500 docentes para las elecciones provinciales que se desarrollarán en Santa Fe: las PASO el 16 de julio y las elecciones generales dispuestas para el 10 de septiembre. “La idea es que cada docente cumpla su función en la mesa que vaya a votar”, explicó el secretario electoral Pablo Ayala.

Si bien la base docente en la provincia de Santa Fe se estima en alrededor de 130.000 trabajadores, lo que alcanza para cubrir cuatro veces los cargos necesarios, el Tribunal Electoral pidió a Nación el registro voluntario de autoridades de mesa.

La designación de los docentes está vinculada ” a la facilidad del pago”, apuntaron a UNO Santa Fe. A modo estimativo, por cada una de las dos jornadas electorales los jefes de los locales cobrarán alrededor de $20.000, las autoridades de mesa $15.000 y $12.000 los porteros. Cabe aclarar que los docentes que efectivamente concurran el 16 de junio también estarán designados como autoridades para las elecciones generales.

De esta manera, las autoridades de mesa serán convocadas mediante un telegrama de designación, y también a través del correo electrónico el 16 de junio, 30 días antes de las elecciones primarias. Una vez recibidas las convocatorias, los docentes tendrán tres días para excusarse.

“Únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor debidamente justificadas”, señala el artículo 75 del Código Electoral, aclarando que en el primer caso se deberá presentar el certificado pertinente. También se estipula que estarán excusados aquellas personas que desempeñen “funciones de organización y/o dirección de un partido político y/o ser candidato”.

Trece fórmulas para la Gobernación



Más de una docena de binomios estarán en condiciones de competir en las próximas elecciones provinciales para la categoría gobernador y vice, la más importante que se renueva en los comicios de 2023. En total, serán trece fórmulas. Así lo confirmó a El Litoral el Secretario Electoral de Santa Fe, Pablo Ayala, tras vencer este martes 30 de mayo el plazo para la oficialización de listas.

De este modo, el menú electoral para comenzar a definir la sucesión de Omar Perotti ofrecerá cuatro pre candidatos que deberán disputar la interna en el marco del frente peronista Juntos Avanzamos. Se trata de Marcelo Lewandowski, Marcos Cleri, Eduardo Tonioli y Leandro Busatto. Otros tres pre candidatos se enfrentarán en el marco de la interna de Juntos para cambiar Santa Fe, espacio que reúne a Juntos por el Cambio y el ex Frente Progresista. Ellos son Carolina Losada, Maximiliano Pullaro y Mónica Fein. Las opciones se completan con Eduardo Maradona por la Coalición Cívica, Gustavo Marconato por Escucharse Santa Fe, Walter Eiguren por el Partido Moderado y Edelvino Bodoira (Viva la Libertad). Finalmente, competirían Octavio Crivaro por el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad; y Carla Deiana por Unir la izquierda.

Fuera de juego

Respecto de las demás listas, la Secretaría Electoral hizo saber que está siendo procesada la información para definir si las 1974 nóminas que se habían presentado preliminarmente, cumplimentaron los requisitos exigidos. A priori, Ayala estimó que “entre 49 y 50 listas” quedaron en el camino y no lograron ser oficializadas por no ajustarse a determinadas condiciones. La razón que terminó motivando la anulación en la mayoría de los casos fue no haber reunido la cantidad de avales que exige la ley para cada nómina, o directamente, por no haber presentado adherentes. Según la ley, para las categorías provinciales (gobernador, senador y diputados), cada lista debe presentar avales equivalentes al “cuatro por mil del padrón de afiliados, debiendo incluir en dicho porcentaje y en igual proporción, la adhesión de afiliados de por lo menos 14 departamentos”. En otros casos, se detectaron “listas espejos” y fueron desestimadas.

Las categorías a las que respondía este universo de nóminas que no competirán son variadas: concejales de varias ciudades (Pérez, Baigorria, Roldán, Villa Ocampo, entre otras), miembros de comisiones comunales, intendentes en diferentes localidades, senador (en un caso por el departamento Belgrano y en otro, por Las Colonias), y diputados provinciales (la lista Peronismo por la Soberanía que no reunió avales en número suficiente).

Saldo

La presentación de candidatos ante el Tribunal Electoral, el pasado 21 de mayo, dejó como saldo la inscripción de 31 listas de pre candidatos a diputados provinciales y las trece fórmulas citadas para la gobernación. Asimismo, se anotaron 16 listas para la pre candidatura a intendente de esta ciudad, 44 para concejales y 24 para el senador por el departamento La Capital.

Tras dicha inscripción, comenzó un proceso de depuración que concluyó este lunes, para corroborar que todos los postulantes y listas cumpliesen con los requisitos exigidos. Entre ellos, la presentación de los certificados del Registro de Deudores Alimentarios, la constancia de no poseer condenas firmes (Ficha Limpia) y los avales o adherentes en número suficiente.