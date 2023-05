Una policía verdadera y tres truchos simularon un procedimiento y terminaron todos presos

Tres hombres y una mujer policía, ex pareja del prófugo Juan José Raffo, fueron imputados por simular un procedimiento. Estaban arriba de un auto, tres de ellos se hicieron pasar por empleados policiales con cargos y el cuarto dijo ser testigo de una medida que iban a realizar aunque aún no tenían la orden de allanamiento. Terminaron todos presos. El cuarteto fue acusado formalmente por distintos delitos el sábado pasado y terminaron en prisión preventiva hasta mediados de año.

El fiscal José Luis Caterina imputó a la uniformada Gabriela Natalia Ballón, 46 años; y a los civiles Alejandro Nicolás D., Gustavo Daniel M., ambos de 34, y Lucas Daniel D. de 27, por los delitos de abuso de autoridad, uso de insignias y distintivos de un cargo que no ejerce; amenazas simples, y para algunos de ellos daño y desobediencia.

El funcionario contó que entre la noche del miércoles 17 y jueves 18 de mayo del 2023 el cuarteto de imputados simuló ser efectivos policiales y montaron un supuesto operativo con un testigo en Pampa y Colectora. Uniformados dijeron que esperaban una orden de allanamiento, esperaron en un Toyota Corolla pero un llamado al 911 alertó sobre la situación por lo que llegó un móvil con personal del Comando Radioeléctrico que se acercó al coche.

En ese momento Gabriela Ballón y luego los otros tres imputados, se identifican como parte de un operativo y que aguardan una orden fiscal para un allanamiento. La mujer dijo ser personal de la subcomisaria 20, el conductor del auto se identificó como Gustavo M. y dijo ser integrante de la PDI hoy devenida en AIC, Lucas D. subinspector con la chaquetilla oficial y las divisas oficiales en los hombros, acordes a la jerarquía y Alejandro D. dijo ser el testigo manifestó que era un testigo de la zona. Los tres eran vecinos y los dos últimos eran parientes.

Entonces los uniformados del Comando le pidieron que se identificaran y solo pudo hacerlo la mujer, aunque no pudo aportar la credencial porque tenía licencia médica, tampoco contaba con el arma porque estaba retenida por el mismo motivo. Entonces se los hizo salir del auto y se pidió un móvil de apoyo. El coche tenía varias prendas, dos guantes de látex, una gorra de policía y una réplica de arma de fuego tipo pistola.

El fiscal contó que Ballón, ex pareja del policía exonerado por haber sido condenado como parte de la banda de Los Monos y hoy prófugo en otro caso Juan José Raffo, hizo ostentación y se aprovechó de su carácter de policía a la vez se determinó que no era subinspectora sino oficial por lo que no correspondía las charreteras que ostentaba. Por lo que fueron todos presos. Además fue imputada por un hecho ocurrido a fines de diciembre cuando personal policial detuvo a su hijo. La mujer se acercó vestida con uniforme y su arma reglamentaria al móvil policial y le dijo a los uniformados que liberaran a su hijo o los denunciaría ante sus superiores. El personal del Comando Radioeléctrico siguió con el procedimiento y cuando estaba por subir al móvil al aprehendido la mujer regresó a bordo de un móvil y amenazó a sus colegas.

Respecto a Lucas D. mientras estaba detenido en forma provisoria en la División Judiciales de la Agencia de Control Policial rompió una de las paredes de la celda dejando un boquete donde ocultó las charreteras, una camisa y el celular que tenía en su poder al momento de la detención.

En cuanto a Gustavo M. además se lo imputó de presentarse la tarde del 24 de abril en un centro de salud ubicado en Tarragona al 1000 y salió al cruce de su ex pareja que estaba saliendo del lugar y junto a otros familiares que lo acompañaban la golpearon con el fin de amedrentar, atemorizar e intimidar a la víctima. El imputado tenía una orden de prohibición de acercamiento de fecha 8 de octubre de 2018 librado por el Tribunal Colegiado de Familia N.º 5 de Rosario, de la que estaba notificado e incumplió, contó el fiscal.

Tras referenciar los hechos y la imputación fiscal el funcionario pidió una medida cautelar efectiva. La jueza Paola Aguirre tuvo por formalizada la audiencia y dejó en prisión preventiva al cuarteto hasta el 27 de junio.