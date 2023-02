Una “no buena noticia”: Perotti defendió la propuesta salarial oficial y censuró el paro docente

"Son once o doce años sin que la provincia pueda empezar las clases normalmente", enrostró Perotti.

"Son once o doce años sin que la provincia pueda empezar las clases normalmente", enrostró Perotti.

Tras la confirmación de que Amsafé y Sadop no comenzarán las clases el 1° marzo y anunciaron dos paros de 48 horas tras rechazar la oferta salarial oficial, el gobernador Omar Perotti calificó la decisión como una “no buena noticia”.

“La expectativa que teníamos era otra, era tratar de hacer el mayor esfuerzo en la presentación y tomando de base los pedidos de las últimas paritarias. Que tengamos como referencia a lo que Nación había otorgado, se dieron los mismos porcentajes”, repasó el mandatario provincial.

Los paros de los docentes públicos y privados, votados en el caso de Amsafé por los afiliados y afiliadas y en el caso de Sadop por mandato de delegados y delegadas tras asambleas se concretarán el miércoles 1º (inicio de clases) y el jueves 2 de marzo, y también y el martes 7 y miércoles 8 siguientes, de no mediar una nueva oferta del Ejecutivo provincial. De igual modo es improbable: la costumbre de la gestión Perotti es no continuar negociando en un marco de conflicto con medidas de fuerza. De esta manera, todo indica que el gobierno no volverá a convocar a los docentes antes del jueves 9 de marzo.

La propuesta oficial apuntó a un incremento salarial del 33,5% en tres tramos: 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio. La oferta, en el marco de la paritaria docente, contempla cláusulas de revisión tanto en mayo como en julio; se traslada a los jubilados del sector, y contiene puntos relacionados con las comisiones de trabajo planteadas por los gremios.

Perotti confirmó que “seguirán conversando”, con los gremios docentes, también tradicionalmente los más reacios de los estatales a ceder en cuanto a demandas salariales. “Creemos que hay voluntad suficiente para poder seguir haciendo. Santa Fe es la provincia con los mejores sueldos del país”, chuceó el gobernador, y destacó que el incremento ofrecido no tiene incorporado –como parte del ofrecimiento– otros beneficios que se otorgaron, como el Boleto Educativo Gratuito.

El jefe de la Casa Gris destacó que la propuesta oficial contempla también dos correcciones en caso de que el salario pierda ante la inflación. Por ello defendió la propuesta oficial, formalizada por los ministros de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, y de Educación, Adriana Cantero, y deslizó un cuestionamiento no violento hacia los gremios docentes: “No es lo deseable, sin dudas que hay una mecánica que ojalá algún día se corrija. Son once o doce años sin que la provincia pueda estar empezando las clases normalmente”.