Una nena de 10 años fue mordida por un Pitbull en La Plata

Una nena de 10 años fue atacada por un Pitbull en La Plata y se salvó gracias a la ayuda de un vecino que se abalanzó sobre el perro.

El hecho ocurrió en las últimas horas entre las calles 4 y 5 del Barrio Aeropuerto en La Plata cuando salía de un kiosco hacia su casa.

Según señalaron testigos del hecho, el animal la persiguió y se tiró encima de ella para morderla. Al ver esta secuencia, un vecino decidió meterse y salvarla.

Cuando el Pitbull logró soltarla, la nena fue llevada por sus padres hasta el Hospital de Niños donde se confirmó que “las laceraciones recibidas no revistieron gravedad”.

Luego del hecho, el papá de la menor fue hasta la comisaría y denunció el hecho. De esta manera el dueño del perro quedó imputado por “lesiones leves”.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 11 de La Plata que investigará si el Pitbull ya había atacado previamente a otra persona y las medidas de seguridad que tenían en el domicilio donde vivía.

Un hecho similar sucedió a mitad de mayo en Bahía Blanca cuando un joven de 19 años, que paseaba con su mamá, también fue atacado por un perro de la misma raza.

Por la agresión el chico recibió lesiones en su abdomen y brazo por lo que tuvo que hacer reposo durante quince días.

“Iba caminando por la calle y salió un perro corriendo de esa casa, justo pasaba con mi mamá y nos vio a nosotros y nos atacó. Primero me mordió el brazo, me tiró al piso, después me agarró el estómago, me quiso morder la cara, no pudo porque le puse el brazo al medio, vino un hombre y le puso un palo en la cara”, relató el estudiante al medio LU2.

En esta oportunidad una vecina registró el momento del ataque. La dueña del animal lo llevó al campo y pidió disculpas.