Una joven casildense es furor en las redes sociales por su impactante parecido con Antonela Roccuzzo

En los últimos días, se viralizó un TikTok de una joven oriunda de Casilda llamada Camila Burkhard debido a su semejanza con Antonela Roccuzzo.

Algunos medios de comunicación porteños han titulado que hasta el mismísimo Lionel Messi se podría confundir a su esposa con la chica casildense, por el “extremo parecido” que hay entre ellas dos.

Todo surge luego de que Camila suba, a su red social TikTok, un video donde se la ve haciendo su transformación al look que llevó Antonela Roccuzzo en la gala de los Premios The Best FIFA 2023.

El video llegó a tener más de 3.1M de visitas y recolectó 315.1K de me gustas.

Además, tuvo comentarios como:

“@❤‍⚽:Pensaba que era Antonella Roccuzzo!!!”

“@eve.:quien pudiera parecerse a antonella”

“@Micaela Yoana Costa:mi primera impresión del video fue un tiktok de Anto, sos igual”

Mirá el video haciendo click acá:

https://www.tiktok.com/@khardcamila6/video/7206751806960045317?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7212753312583206406