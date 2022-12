Una funcionaria del Organismo de Investigaciones de la era Sain enfrenta un juicio disciplinario

El debate está estipulado para este jueves para juzgar el desempeño de la ex jefa del Departamento de Inteligencia Criminal de la zona sur. En caso de tener una sanción, puede ser grave, alcanzando a la destitución

El ex ministro de seguridad Marcelo Sain

La ex jefa del Departamento de Inteligencia Criminal de la zona sur provincial del Organismo de Investigaciones (OI) sigue recibiendo malas noticias. Tras ser imputada como miembro de una asociación ilícita de espionaje encabezada por el ex ministro de Seguridad de Santa Fe y ex director de OI Marcelo Sain, ahora enfrenta un juicio disciplinario por utilización indebida de información. Se trata de Débora Cotichini, quien esta citada para este jueves para el inicio del trámite. La acusación está a cargo de la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, mientras que la defensa la lleva adelante el abogado Juan Lewis, quien además la asiste en la causa penal. La sindicación gira en torno al uso indebido de información y realizaciones de tareas por fuera de las estipuladas para el Organismo de Investigaciones durante la dirección de Sain.

Por la Legislatura, el senador Alcides Calvo (PJ, departamento Castellanos), y la diputada socialista Lionella Cattalini; por el Ministerio Público el fiscal general, Jorge Baclini, y el fiscal regional 3 (Venado Tuerto), Matías Merlo, y la abogada Gabriela Caponi Fiorilllo.

Furia en Twitter

La causa penal que tiene como principal imputado a Sain y que incluye a siete de los funcionarios de su gestión, entre ellos a Cotichini, tuvo su correlato en Twitter. El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, hizo un hilo en la red social del pajarito:

“Hoy la imputación al exministro Saín estuvo en manos de la opinión pública antes de que efectivamente suceda. No hay otra explicación para esto que la intencionalidad política de quien lo filtra”.

“Esa misma intencionalidad se confirma con el tratamiento mediático del caso: buscan atribuirle al gobernador indicaciones delictivas cuando en realidad lo citado por el exministro es la orden de separar definitivamente el universo delictivo de la política y del Estado”.

“Sabemos que de quienes están de campaña anticipada con mentiras y victimizaciones ya no se puede esperar nada, pero una vez más insistimos: así como la justicia no debe ser el ámbito para hacer política, la política no debe reducirse a la ventaja y las operaciones”, esribió en la cadena de mensajes.

A lo que Sain le responde: “Ustedes son querellantes y en la causa hay muchos registros de carpetas y perfilamientos hechos por @maxipullaro en su gestión sobre políticos, empresas y sindicalistas ¿por qué no se ponen a trabajar y dejan de pelotudear por Twitter? Son gobierno, no una estudiantina rafaelina”.

A lo que Germán Montenegro, otro de los funcionarios imputados agrega: “Estos muchachos parece que están viendo un partido de fútbol desde la platea, parecen comentaristas de FOX. ¿Para qué se presentaron como querellantes? Con dirigentes así… mamita querida. Con respeto lo digo, ojalá recapaciten”.

Y Sain agregó: “Así es. Nuestro error es haber creído que @omarperotti iba a tomarse en serio la lucha contra la mafia de Estado santafesina. Pero nosotros no espiamos a nadie: investigamos y ejercimos plenamente nuestras funciones contra esa mafia. Lean atentamente la imputación”.