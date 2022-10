Una diputada paraguaya, a lo Shakira, canta y baila en el recinto al ritmo de “Te felicito”

La insólita escena la protagonizo Kathya Mabel González que desde su banca le dice a la oposición “..te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda”, uno de los éxitos del momento de la popular artista colombiana

La política nunca deja de sorprender y por estas horas es viral un video de una diputada paraguaya que, a lo Shakira, canta y baila en el recinto al ritmo de “Te felicito” chicaneando a la oposición. La insólita escena la protagonizo Kathya Mabel González que desde su banca le dice a sus oponentes “..te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda”, uno de los éxitos del momento de la popular artista colombiana y en horas el video se viralizó en las redes sociales.

“Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, le queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo”, canta la diputada, jugando con la letra original y dirigiéndose a otros políticos en la sala, e incluso animándose a imitar uno de los pasajes de la coreografía de la canción, uno de los hit del momento en todas las plataformas, creado por la colombiana en colaboración con el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, y un tiro por elevación a su ex marido el futbolista Gerard Piqué.

González es una dirigente política de Paraguay que a inicios de 2022 se lanzó como candidata a presidenta del vecino país para los comicios del año próximo. Pero en agosto decidió bajar su precandidatura presidencial para encabezar la lista de postulantes al Senado paraguayo por la Alianza Encuentro Nacional.

“Te felicito” es una de las canciones más famosas de Shakira, con 400 millones de reproducciones sólo en YouTube. En junio de 2022, tuvo un gran impacto en las plataformas digitales a raíz del mensaje de su letra (le canta a un mentiroso) y de los rumores de una presunta infidelidad de Piqué a la cantante colombiana que derivó en una escandalosa separación y ahora en un polémico divorcio donde hay en juego millones de euros.