Una de las notas que dejaron tras balear el Banco de Santa Fe menciona a Pullaro y otra, a Alvarado

El segundo ataque a balazos de este martes contra una sucursal del Banco de Santa Fe, esta vez en Granadero Baigorria, fue al igual que la perpetrada horas antes en Villa Gobernador Gálvez, con notas incluidas: una referida al fallido intento de fuga del detenido Esteban Alvarado y otra al ex ministro de Seguridad de Santa Fe hoy lanzado en la carrera hacia la Gobernación, Maximiliano Pullaro. Ambas, con alusiones al contexto narco que modela el paisaje violento de la región.

La balacera contra la sede ubicada a media cuadra de la Municipalidad baigorrense, en la esquina de Rivadavia y Chacabuco, fue alrededor de las 22.50 y más contundente que el de la madrugada del mismo día en la otra ciudad vecina a Rosario: los investigadores detectaron nueve impactos de bala en el vidrio blíndex del frente del edificio, dos en el de la puerta de ingreso, tres en una pared y cinco en la parte superior.

Los primeros indicios de la pesquisa señalan a dos agresores que llegaron hasta la sucursal en una moto de 250 centímetros cúbicos. Uno de ellos ingresó al sector de cajeros automáticos y dejó dos mensajes en uno de los cestos dispuestos para arrojar los comprobantes de las transacciones.

De acuerdo a los trascendidos, una de las notas en papel hace referencia a la frustrada fuga en helicóptero con la que el líder narco Alvarado planeaba escapar de la cárcel federal de Ezeiza, donde cumple condena a perpetua recientemente ratificada por la Cámara Penal de Rosario.

Otra de las notas, siempre en base a informaciones preliminares, refiere a Pullaro: “Dejá de hablar de los narcos, si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos”, señala el texto cuyo destinatario es quien fuera titular del área de Seguridad santafesina durante la gobernación de Miguel Lifschitz. El aludido, hoy diputado provincial, está en el espacio de Juntos por el Cambio desde la UCR-Evolución y acompañó al ex presidente Mauricio Macri durante su raid en Rosario de este lunes con eje, precisamente, en el tema de la violencia y la narcocriminalidad. El político de origen radical salió de inmediato a acusar recibo de la nota que lo menciona y aprovechó para reivindicar su gestión en el Ejecutivo provincial. Primero en redes sociales y luego en una conferencia de prensa.

“Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo Diputado ni cuando los metimos presos siendo Ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos”, escribió Pullaro en su perfil de Twitter este miércoles. Y recibió solidaridades políticas. Entre ellas, las del diputado nacional de la UCR de Córdoba Rodrigo de Loredo, quien por la misma vía apuntaló el esfuerzo opositor para acceder a la Casa Gris: “Los narcos y los violentos no van a frenar la vocación de llevar paz y tranquilidad a dicha provincia”.

El perpetrado en Granadero Baigorria es el segundo ataque cometido en menos de 24 horas contra una sucursal del Banco Santa Fe del Gran Rosario, y el tercero en el útimo mes y medio. La madrugada de este mismo martes fue baleada una sede de la entidad financiera de Villa Gobernador Gálvez y el 9 de febrero último sucedió lo mismo con otra en la zona sur de Rosario.

En el ataque de ayer en Villa Gobernador Gálvez, también los agresores dejaron un mensaje mafioso en el que nombran a varios cabecillas narcos. “Pelo Duro Fernández, Teletubi Acosta y Julio Albornoz, manga de gatos de René, le están batiendo a la cana a los pibes para que los saquen del pabellón….Ahora se les viene la noche”, dice el cartel escrito a mano que dejaron junto al ingreso del banco.

Pelo Duro es Carlos Jesús Fernández, vinculado al clan Funes, y Teletubi es Ariel Sebastián Acosta, señalado al igual que Julio Albornoz como integrante de la banda de René Ungaro, el asesino del ex jefe de la barra de Newell’s Roberto Pimpi Caminos.