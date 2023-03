Una cuota musical alternativa con “Pequeños elementos”, el nuevo programa de Radio Wox

Marzo es sinónimo de nuevos comienzos, de nuevas programaciones y Radio Wox no queda afuera de esa corriente ya que desde este lunes comenzará el ciclo semanal Pequeños elementos, creado, producido y conducido por Gerardo Muñoz. El envío, que tendrá lugar cada lunes de 19 a 20 en el 88.3 del dial y también se podrá ver en vivo por la web de la emisora (www.radiowox.com.ar), como por su canal de Twich, llega con una propuesta que busca dar un poco más de aire “fresco” a la tarde. “La idea con este programa es demostrar que no necesitamos muchas cosas para ser felices. Y que una canción, una música, te ayudan a estar mejor”, resumió a El Ciudadano el creador del ciclo.

“Cada uno tiene una melodía o una canción que nos pone felices o nos hace recordar una historia, una calle, a nuestros seres queridos. Es como cuando vas a ciertos lugares fundacionales de tu vida y recuperas ese aroma original”, sumó Muñoz y compartió que una de las canciones que más le llega al alma es “Sólo se trata de vivir” de Lito Nebbia. “Es de 1981, siglo pasado (risas), la escuchaba por AM mientras estudiaba para la facultad. Hasta el día de hoy me conmueve con ese mensaje de que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida solo se trata de vivir”, explicó.

Muñoz emprendió sus primeros pasos radiales el año pasado con el ciclo multimedia 3 Corazonadas, que se emitió por la misma emisora y que comenzará su segunda temporada el miércoles 15, a las 19. En paralelo con su trayectoria jurídica, el abogado buscó “un cable a tierra” en la propuesta que fusionó música, literatura y otros placeres, según resumió por entonces. Y esta vez quiso dedicarle a la música un lugar más protagónico. “La idea surge de mi inquietud y gusto por la música. Por autores y compositores que no se difunden en medios de consumo masivo porque generan su producción en forma independiente o porque no son hits para la cultura del éxito pasajero. El año pasado con el formato de 3 Corazonadas empezamos un humilde camino que abarcaba la literatura y la música. Este ciclo es un brazo de aquél que intenta que otra música llegue a tener canales de difusión. Y el espacio hoy supera lo radial y es multimedia ya que los programas pueden verse en vivo o después en el canal de YouTube”, señaló.

El debut

Durante el primer programa de Pequeños elementos se podrá disfrutar de la música, palabra y presencia de Ariel Minimal, integrante del grupo Pez, que el sábado 11 se presentará en Rosario. “Es un artista independiente que sigue editando discos físicos en formato vinilo, con proyectos varios, todos en danza, por eso me pareció oportuno que esté en el primer programa”, adelantó Muñoz. Y sumó: “Casi siempre, los invitados tienen todo un planeta diverso que buscamos conocer. Por ejemplo: vamos a seguir el 27 de marzo con los integrantes de Perro Fantasma y el 3 de abril junto a Ber Stinco. También habrá lunes temáticos de música como «Cantantes que deberías escuchar una vez en tu vida», «Casi tangos» o «All you need es folk». Son algunas ideas que van a aparecer en el éter”.