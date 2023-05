Una argentina dirigirá por primera vez el Coro Sinfónico de Londres

El Coro Sinfónico de Londres tendrá por primera vez una directora argentina. Se trata de Mariana Rosas, quien comenzará a desempeñarse en el cargo a partir del 1° de agosto de 2023. Desde la cuenta de Instagram oficial, el LSC (siglas en inglés de London Symphony Chorus), le dio la bienvenida: “Después de un proceso integral de contratación, nos complace anunciar que Mariana Rosas fue nombrada como nuestra nueva Directora de Coro″.

Rosas está radicada en Inglaterra desde 2018, luego de recibir una beca para realizar el Máster en Dirección Coral de la Universidad de Birmingham, a cargo de Simon Halsey, a quien ahora reemplazarpa al mando del LSC. Allí se desempeñó como una de las directoras asociadas del Coro desde abril de 2022.

“Estoy encantado de asumir el papel de directora de Coro del London Symphony Chorus. Habiéndome trasladado al Reino Unido para realizar la Maestría en Dirección Coral en la Universidad de Birmingham y estudiando con Simon Halsey, ahora es un honor ser nombrada como su sucesora. Estoy agradecida por el apoyo que la Universidad me brindó como estudiante y exalumna, y espero continuar trabajando con los estudiantes en los próximos años”, sostuvo Rosas.

“Espero liderarlos a medida que se asuman diversos proyectos futuros, como así también, continuar con la colaboración con la Orquesta Sinfónica de Londres”, agregó.

El Coro Sinfónico de Londres fue creado en 1966 y está conformado por 160 cantantes que colaboran con los mejores directores, orquestas y solistas del mundo. Bajo la dirección de Richard Hickox y más tarde con Sir Colin Davis, realizó un amplio catálogo de grabaciones, con las que consiguió nueve premios, entre ellos cinco Grammys.

Quién es Mariana Rosas, la nueva directora del Coro Sinfónico de Londres

Rosas comenzó a estudiar música a los 9 años en el conservatorio Julián Aguirre en Banfield. Dos años después ingresó al coro de niños de aquella institución, dirigido por Graciela Tanzi.

En la escuela secundaria, Rosas formó su primer coro y luego ingresó al Instituto Nacional de las Artes (UNA) para cursar la carrera de Dirección Coral. En 2007 realizó un seminario de música coral nórdica y de Escandinavia junto a Saúl Zaks, un director argentino que vive en Dinamarca. Y allí dirigió una obra de Arvo Pärt, Which was the sun of. Luego se graduó en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA y del Conservatorio Manuel de Falla en la Diplomatura en Música Contemporánea.