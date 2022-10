Un sector de Juntos por el Cambio responsabilizó a Milei por la nueva tasa en los pasajes aéreos

Desde la CC - ARI cargaron contra el libertario por haberse ausentado del recinto a la hora de votar el nuevo impuesto. "Si hubiera estado en su banca no se creaba", cuestionó la diputada, Marcela Campagnoli

Un sector de Juntos por el Cambio responsabilizó al libertario Javier Milei junto a un puñado de diputados por ausentarse a la hora de votar el nuevo impuesto en pasajes aéreos.

Tras haber perdido por un voto, la legisladora de la CC – Ari, Marcela Campagnoli, expresó: “Si los diputados Javier Milei, Victoria Villaruel, Margarita Stolbiezer y Carolina Piparo hubiesen estado sentados en sus bancas en lugar de ir a gritar a la tele como van, y cumplieran con su rol que es en la banca, esto no hubiera salido porque perdimos 120 a 121”.

A través de su cuenta de Twitter, Campagnoli ironizó: “Se acaba de crear la ‘Tasa Milei’, una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagaran los argentinos en cada boleto de avión. La votación la perdimos 120 a 121 del oficialismo. Si Javier Milei hubiera estado en su banca no se creaba. No todo son discursos también hay que votar”.

“No podemos meter a todos en la misma bolsa, no es justo que diga que ‘Juntos por el Cargo’, como dice él, dieron quorum y votaron. Votamos en contra”, insistió la diputada en diálogo con Radio Rivadavia contra el economista que se retiró del recinto luego de haber votado en contra del presupuesto.

Además, agregó: “Por supuesto que me gustaría irme a dormir, pero estoy acá cumpliendo mi rol y trabajando para estos cretinos no aumenten los impuestos”.

Campagnoli le dedicó cinco tuits al referente de La Libertad Avanza y a los diputados que abandonaron el recinto. En la misma línea se expresó el titular de la CC – ARI, Maximiliano Ferraro: “La oposición unida, la que defiende la Constitución y la República, logró que el Congreso no delegue su facultad de establecer derechos de exportación (retenciones) ¿Dónde estaban los diputados libertarios para frenar al kirchnerismo?💤”, se burló el legislador.

“Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan pero son funcionales a Massa. Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No se si son cómplices o irresponsables”, se despachó Paula Oliveto a través de sus redes sociales.

Si bien evitó dar nombres propios, Martín Tetaz también habló del tema al manifestar que por presión de la oposición “y a pesar de la ausencia de algunos miembros notorios de algunos bloques minoritarios”, el oficialismo retiró el artículo que le daba facultades extraordinarias para subir retenciones.

Fernando Iglesias, a su parte, arremetió con dureza contra los libertarios y seguidores que acusan al PRO de “tibios”. “Perdimos la votación de los artículos 120 y 121 por tres votos y por uno. Crean la Tasa de Seguridad de la aviación. Misteriosa ausencia de los libertarios defensores de la baja de impuestos. Sus seguidores nos echan la culpa y nos acusan de tibios #LaLocuraEsTotal”, tuiteó.