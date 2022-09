Un pitbull entrenado para cazar mató a una nena de 10 años

El perro se encontraba suelto y la atacó en el cuello. No sería la primera vez que mordió a alguien

Una nena de 10 años murió tras ser atacada por un perro de raza pitbull que estaba entrenado para cazar. El animal se encontraba suelto en la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes.

El hecho sucedió cuando la menor iba por la calle y se cruzó con el perro en la calle 12 de septiembre, en el barrio Las Tablitas. El dueño del perro, que sería familiar de la víctima, utilizaba a su mascota para cazar. Actualmente está prófugo.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, la niña fue mordida el sábado pasado por la tarde en el cuello, a la altura de la yugular.

Acto seguido, sus familiares y los vecinos de la zona la asistieron con el objetivo de mantenerla con vida.

Según informó El Litoral, tenía heridas de gravedad, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital San José, donde murió a las pocas horas.

El mismo medio aseguró que no sería la primera vez que ese animal ataca a una persona. No obstante no hay denuncias registradas.

El director de Bromatología de Paso de los Libres, Cristian Ramírez, dijo: “No hay ninguna denuncia oficial previa al respecto. Son comentarios que circulan, pero desde Bromatología intentamos revisar al animal y analizar si tenía alguna enfermedad, pero lo encerraron”.

“Es todo muy reciente y no hay datos oficiales. Desde la Municipalidad estamos en contacto para poder descifrar qué pasó en concreto, pero hasta el momento no hay detalles. Estamos todos muy consternados”, expresó el hombre, quien agregó que el perro “no estaba en un ambiente adecuado”.

Además, sumó: “Hablando de comportamiento, el animal nace con un 25% de genética y el 65% restante tiene que ver con el ambiente que lo rodea. Desde ese punto de vista hay que tener en cuenta cómo fue criado”.

El caso es seguido por el fiscal de Investigaciones Concretas local, Mauro Daniel Casco.