Un Pitbull de pura raza y noqueador: Tobías Reyes sueña con su chance mundialista

El santafesino Tobías “El Pitbull” Reyes fue la gran estrella de la velada realizada el último 28 de enero en el Club Deportivo Jorge Newbery de Gálvez, donde derrotó por nocaut al tenaz colombiano Edinson Martínez y se adjudicó el título sudamericano mosca vacante, sumando la cuarta corona de su carrera profesional y acumulando un récord invicto de diez peleas ganadas, con 9 KO y una por puntos. La velada fue trasmitida en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play, en su ciclo Boxeo de Primera.

Reyes es una de las grandes promesas del sur santafesino y aunque es oriundo de Gálvez, su carrera profesional la realizó en Rosario de la mano del entrenador Ivan Protti, un ex boxeador local propietario del Instituto Marcial y Deportivo (IMAD), quien supo explotar las condiciones del Pitbull para conducirlo a su cuarto título, convirtiéndose en el monarca de los moscas sudamericanos.

La joven promesa de apenas 25 años es campeón argentino e internacional de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) supermosca, logro realizado en el evento “Knock Out a las Drogas”, luego de superar por nocaut técnico en el segundo asalto a la figurita de General Rodríguez, Sebastián Castillo, quien llegaba invicto a la contienda. Además, en otra pelea sumó la faja latina de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al dejar fuera de combate a Orlando Pino en el quinto round y en su último choque se adueñó de la corona Sudamericana vacante tras superar con autoridad al colombiano Martínez en la categoría mosca.

Mucho más para contar

Anteriormente a estos logros profesionales hay una historia muy rica. Tobías, quien trabaja dando clases de boxeo recreativo, tuvo una destacada carrera amateur que arrancó a los 15 años: sumó 52 peleas (43 ganadas, 15 por KO – 5 perdidas y 4 empates,). Participó de varios campeonatos provinciales, interprovinciales y 4 nacionales, de los cuales ganó dos y en los restantes cayó en la final.

Diego Reyes, el papá de Tobías, contó a El Hincha un poco sobre la vida del actual campeón y representante santafesino: “Lo llevé a un gimnasio de boxeo cuando apenas era un niño, por un tema de bullying que sufría en la escuela. Él siempre fue petiso y lo molestaban un poco, así que le aconsejé aprender a defenderse y que no baje su autoestima”.

Y agregó: “El boxeo me pareció la disciplina deportiva indicada, porque a la vez se construiría en un ambiente donde él y su hermano podían trasladar esos aprendizajes a la vida. Así fue que a los 13 años arrancó con el deporte de los puños y desde la familia lo acompañamos desde el principio”.

Y por supuesto que no pasó mucho tiempo antes de que Tobías comience a demostrar todo su potencial. “Las condiciones innatas no tardaron en aparecer y su primer entrenador, el viejito Carlos Morales, opinó emocionado que sería el futuro Omar Narváez. El hermano, que llegó a concretar 9 peleas amateur, era observado por Tobías desde un rincón del gimnasio, donde lo ponían a hacer sombras y le daba golpes a una bolsa que estaba colocada más bajita”.

Su entrenador lo protegió de entrada y eso ayudó muchísimo, tal como expresó su papá: “Carlos Morales, su primer maestro en el arte de la defensa, le prestaba mucha atención, le enseñaba a caminar y a esquivar. Lamentablemente el profe comenzó a sufrir problemas de salud y no pudo atenderlo más, lo que dio motivo a que incursionemos en otro gimnasio”.

“Eso ocurrió en el 2015, cuando debutó como amateur y metió 15 peleas en 5 meses. Fue grandioso”, prosiguió con nostalgia Diego Reyes, quien rápidamente añadió: “Tuvo grandes rivales como Carlos María Jr. Alanis y Agustín Gauto. Ese año también participó en un campeonato juvenil, donde forjaría una gran amistad con Alanis Jr. Y hubo uno en Formosa, donde lo convocó la Asociación Santafesina de Box para que viaje, en el cual les ganó a todos por nocaut y llegó a la final contra Nicolás Bottelli, el actual campeón argentino pluma, y le ganó ampliamente, fue maravilloso”.

El orgulloso y la pasión brotan de cada palabra a la hora de hablar sobre la carrera de su hijo: “En 2017 participó en un campeonato provincial para luego intervenir en un interprovincial con Córdoba y Entre Ríos: en ese torneo una persona a la cual admiro mucho, Carlos “Charly” Alanis, se acercó al vestuario a saludarnos y a decirnos que es un pibe con muchas condiciones, de ahí se forjó una hermosa amistad que se afianzó más en ese campeonato. Tobías estaba entrenando en Santa Fe con el profe Guillermo Serra, (el que le hizo toda la carrera amateur y parte del profesionalismo al “Chino” Maidana), para luego consagrarse en el Campeonato Nacional de Corrientes, donde Tobías ganó la final a Kevin Muñoz, actual campeón sudamericano supermosca”.

Y finalizó diciendo: “En el 2018 perdió la final en Catamarca con Ramón Quiroga, último representante olímpico, pero fue tan buena la impresión y performance que ambos fueron convocados al CENARD”.

La palabra del campeón

“Cuando le gané al colombiano Martínez estaba en el puesto 12 de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y 11 de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), así que estoy muy feliz, esperando mi nuevo puesto a nivel mundial. Este último triunfo abrirá nuevas puertas y nuevos rivales”, aseguró el flamante campeón sudamericano mosca en charla con El Ciudadano.

Y enseguida agregó: “Seguiremos trabajando para continuar avanzando en busca de lo que todo boxeador sueña: la posibilidad de una chance mundialista. Aunque estamos preparados físicamente y boxísticamente para dar el okey ante cualquier combate que aparezca, igualmente, las cosas se hablan con el equipo y no dejaremos nada al azar. Soy un boxeador que adquirió muchos recursos, aprendí a pensar y pegar, caminar el ring y salir de situaciones apremiantes para volver a lo mío, que es continuar escalando posiciones para acercarme a una pelea por el título del mundo”.

Sobre su último rival de turno, Tobías opinó: “El colombiano me sorprendió bastante: es un boxeador a respetar que se ganó muy bien ese lugar. Es un tipo muy duro y fuerte, aguantó todo lo que le tiré hasta que el árbitro paró la pelea. Cuando noté su fortaleza, y que el también metía sus manos, cambié la táctica, caminé más y no me expuse tanto. Por momentos fui para atrás pegando y ataqué más protegido”.

“No quería sorpresas”, sintetizó Reyes, quien lo remató diciendo: “Era un título ansiado por ambos”. Y añadió: “Cuando fui a mi rincón, me habló mi técnico Iván y salimos a ganar la pelea con más boxeo, porque en este deporte, a veces, una mano te arruina la noche y todo se termina. No iba a arriesgarme como un tozudo porque soy un peleador inteligente”. “Ojalá se nos dé la posibilidad de pelear afuera y seguir creciendo, estamos preparados para enfrentar a cualquier rival”, se ilusionó el “Pitbull” sobre su futuro.

(*)Especial para El Ciudadano de Ever Palermo, ex boxeador amateur y autor de “Rebeldes de uniforme” y “Puños Rosarinos: tierra de campeones”, libro declarado de interés Municipal y Provincial.