Un papelón: Newell’s jugó mal, cayó ante Claypole y se despidió de la Copa Argentina

De no creer, pero real. Un golpe difícil de asimilar para todos. Inesperado. Impensado. Insólito. Ilógico, o no tanto. Newell’s quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 1-0 ante Claypole, un equipo que milita en la Primera C que desnudó falencias futbolísticas y anímicas del conjunto dirigido por Gabriel Heinze y trajo la primera crisis real dentro del campo de juego en el momento menos pensado.

Los cruces en Copa Argentina ante rivales de menor categoría presentan una lógica ventaja, pero también hay riesgos. Y Newell’s se encontró con ambas situaciones. La formación alternativa, con muchos posibles titulares de la Liga no parecía despreciar al rival, ni sobrar el partido. Era una chance de darle rodaje a futbolistas que necesitaban juego. Pero lejos de aprovechar la chance, varios de los ingresados sufrieron el partido.

Claypole se mostró ordenado, no se dejó superar por el entusiasmo lógico que lleva enfrentar a un equipo de Primera. Y eso le hizo ahorrar energía. No corrió como loco, defendió con rudeza aprovechando la permisividad del árbitro y nunca se desarmó. Le puso incomodidad al partido de Newell’s, que tuvo un primer tiempo olvidable.

Justo Giani equivocó siempre los caminos, Reasco se mostró livianito, Balzi nunca entendió donde jugar, Portillo estuvo perdido como carrilero derecho, y el pibe Aguirre pocas veces pudo complicar con su velocidad y habilidad. Y Pablo Pérez, como un cinco armador de juego, estuvo impreciso.

Apenas un cabezazo fallado en el área chica por Ortiz y una mediavuelta en zona de área chica de Reasco pueden rescatarse como chances de riesgo leprosas en un inicio para que Heinze se fuera al vestuario contrariado.

Si el partido pintaba complicado para Newell’s, el tempranero y sorpresivo gol de Claypole al inicio del complemento fue un mazazo difícil de asimilar. Llodrá sacó un zapatazo tremendo que dio en el palo, y el destino le dio la revancha al devolverle la pelota a los pies, y el delantero, con mucha precisión, colocó la pelota en el ángulo.

Heinze tardó diez minutos en mover piezas y mandó cuatro titulares a la cancha. Con la presión y obligación de revertir la historia y el reloj y la imprecisión como enemigos.

Sforza le dio más claridad al equipo, pero con el rival abloquelado cerca de su arco, para penetrar era necesario ser preciso o imponer jerarquía.

Fueron 25 minutos de asedio leproso, aunque pocas veces pudo ponerse de cara al gol. Un toque de Recalde que un defensor sacó en la línea, un remate de Mosquera que hizo lucir a Libares y un tiro libre de Ferreira que también encontró bien parado al arquero.

La sensación de que el equipo de mayor jerarquía iba a empatar sólo por presencia se fue diluyendo, más allá de que Claypole apenas podía mantenerse en pie de tanto esfuerzo.

Pero a Newell’s no se le cayó una idea, y ni siquiera bombardeó a centros en busca de algún error o un rebote salvador. Un remate de Ferreira que dio en el travesaño fue un intento final infructuoso. Y la Lepra quedó en el piso ante un rival tres categorías inferior. Un mazazo para Heinze y el equipo, que deberá recomponerse rápido, aunque difícilmente olvide enseguida el papelón.