Un Newell’s con retoques busca sumar ante Sarmiento y seguir en zona copera

Heinze no confirmó el equipo, pero la lógica indica que además de reemplazar a los suspendidos Ditta y Ferreira meterá algunos cambios más. La decisión del Gringo a la hora de definir los once estará ligada al partido clave por Sudamericana del martes y el descanso necesario de algunos jugadores

Newell’s apunta a la Sudamericana como un objetivo posible, mucho más tras el inicio arrollador con cuatro victorias en fila y la clasificación a octavos casi abrochada. Pero la Lepra no quiere, ni debe, dejar de lado el torneo local. Está claro que no puede aspirar a pelear el título, aunque estar en el top ten de la tabla y clasificar a una Copa es una vara de la que no quiere bajar. Por eso el choque ante Sarmiento en Junín tiene relevancia. Tras ganarle a Godoy Cruz, el equipo de Heinze se metió en zona de pasaje copero y no puede ceder terreno, aunque el Gringo deba guardar algunos jugadores para el choque ante Santos del martes próximo en Brasil.

Entrar el el pensamiento de Heinze no es sencillo. Saber cómo actuará a la hora de definir el equipo es todo un desafío. Aunque hay ciertos parámetros que el DT mantuvo en la seguidilla de partidos anterior que parece replicar en esta, donde tuvo que diseñar cómo afrontar 5 partidos en 17 días. Por eso habrá cambios, más allá de las variantes obligadas provocadas por la expulsión de Willer Ditta y las cinco amarillas de Cristian Ferreira, quien de todas maneras era candidato a descansar en este partido.

El partido anterior como visitante, derrota ante Lanús, Heinze propuso una alineación con muchos suplentes. Tal vez con el Kiwi haga algo parecido, aunque con ciertos retoques para que el resultado no sea similar. La lógica empleada por el DT presume que Jorge Recalde podría ir al banco y Djorkaeff Reasco iría como titular. Ramiro Sordo debería tener continuidad por ausencia de tantas variantes externas, y Jonathan Menéndez completaría el ataque, siempre que el esquema sea 4-3-3. Si el dibujo táctico cambia a un 4-4-2, podría sumarse Lisandro Montenegro por el suspendido Ferreira y Marcos Portillo aparecer por derecha.

En cuanto a la defensa, es posible que haya muchos cambios de nombres. En el uno y uno de Mosquera y Méndez, esta vez sería el turno del uruguayo, aunque la ausencia de Ditta liberó el cupo de extranjero y el Gringo llevó a ambos a Junín; mientras que Bruno Pittón regresaría por el flanco zurdo. Y el reemplazante de Ditta sería Guillermo Ortiz, aunque no hay que descartar a Facundo Mansilla.

Está claro que si Newell’s no jugaría por Copa el martes ante Santos, la decisión de Heinze iría por otro lado. No guardaría nada. Pero el DT debe tomar decisiones e indudablemente la Sudamericana tiene hoy demasiada relevancia como para llegar al choque ante los brasileños con jugadores desgastados físicamente, sumado al “jet stress” que puso en juego en sus declaraciones Demichelis, DT de River, y tiene mucho de razón.

Sarmiento es un rival con una actualidad extraña. Por un lado sufre con la tabla de promedios, donde apenas está tres puntos por encima de Platense, que hoy está en descenso. Pero esa necesidad de puntos lo pone a dos unidades de la Lepra en la pelea por ingresar a la Sudamericana 2024. Más allá de números, es un rival complicado, mañoso, con la escuela bilardista de su técnico Israel Damonte, con una apuesta fuerte al juego aéreo y a la pelea de cada pelota que está en juego como si fuera la última. De local se hace más fuerte, mientras que Newell’s tiene ese Talón de Aquiles cuando sale del Coloso y le cuesta sumar.

Sumar será muy importante para Newell’s. Para no perder terreno en la Liga mientras disfruta de las mieles de una Copa Sudamericana que por ahora lo trata con mucho cariño. Habrá que ver si Heinze acierta con su decisión y si puede estirar un poco el plantel para confiar en un recambio que no siempre responde. En Junín habrá otra prueba.