Un mimo para Nacho: Scocco fue distinguido por su trayectoria por la Legislatura provincial

Este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados recibió al futbolista de Hughes para destacar su trayectoria en el fútbol nacional e internacional. “No solo sus valores deportivos, sino sus valores humanos, su compromiso con la sociedad y su humildad”, expresó Pullaro autor de la iniciativa junto a Lucila De Ponti.

“Nacho caminó las calles de Hughes cuando era pibe y las siguió caminando durante toda su vida. Después de cada gol, de cada campeonato nacional y copa internacional, dejó atrás las luces del éxito para refugiarse en el calor de su familia, el abrazo de los amigos y el amor de su gente”, manifestó el precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

“La trayectoria de Nacho es la historia y esencia de la provincia de Santa Fe y de los santafesinos. Es esfuerzo, constancia, superación de las adversidades, triunfos del trabajo en equipo y el orgullo que sienten quienes dejaron todo en la cancha de la vida, para forjar la gloria que los enaltece”, expresó.

Minutos antes Scocco se mostró agradecido por el reconocimiento. ”Es un orgullo, estoy agradecido a Maxi, a todo su bloque y a todos los que hicieron posible este reconocimiento. Uno siempre puso el pueblo y la provincia por delante en cada lugar dónde me tocó jugar traté de dejar bien parado a mi país, siempre que me preguntaban de dónde era lo decía, argentino, de Hughes, provincia de Santa Fe”, contó y reflexionó que siempre “trató de trasladar esos valores, no solamente en lo deportivo, sino también en ser una buena persona y volcar todas las enseñanzas que uno tuvo” como intenta hacerlo “en este momento en el pueblo donde estoy viviendo, en el club donde estoy como dirigente, dónde estoy jugando y realmente para mí no deja de ser un orgullo”.

Ignacio Scocco tuvo una dilatada trayectoria como profesional pasando por clubes de México, Grecia, Inglaterra, Brasil, Emiratos Árabes y vistió la camiseta de la selección nacional. A pesar de haber llegado a lo más alto del fútbol mundial, nunca se olvidó de sus orígenes ni del club que lo puso en el plano profesional, expresando el “agradecimiento a lo que me dio newell’s qué me formó como persona, me formó como jugador y me dio la posibilidad de ser jugador”.

Hoy es presidente del Hughes Football Club donde desarrolla un rol social que permite ofrecer un espacio donde los chicos puedan practicar deportes y no estar tanto en la calle. Según sus propias palabras.