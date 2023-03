Un joven de 21 años creó el primer club del whisky de Rosario: dónde queda y cómo funciona

Matías Luciani es rosarino, a sus 21 años realizó su primer viaje a Londres y allí se enamoró del whisky. Luego de varios años conoció el Museo del Whisky en Buenos Aires y al presidente y su posterior mentor, Miguel Ángel Reigosa. A su vuelta a Rosario, en una charla con un amigo comenzó a preguntarse por qué en la ciudad no había nada similar y de ahí nació la idea de su proyecto que buscaba replicar lo que sucedía en Buenos Aires.

En 2019 Matías creó Rosario Whisky Club (Laprida 1500), el único club dedicado a esta bebida en la ciudad, y en agosto de ese año realizaron su primera cata. “Me lancé a hacerlo para probar, no entendía por qué nadie lo había hecho, o no había nadie en el mercado o no había conocimientos sobre el tema. Comencé sin saber si había un nicho particular para el rubro o no”, comentó Luciani en dialogo con el portal de economía y negocios Punto Biz.

Para diciembre viajó a Escocia para hacer una capacitación en destilerías. En la primera semana de marzo realizaron una cata, y luego con la llegada del aislamiento por la pandemia tuvieron que adaptar Rosario Whisky Club al formato 100% online a través de la página web y las redes sociales.

“Durante los últimos meses del 2020 nos lanzamos a probar de nuevo y la recepción fue muy buena. Teníamos un sector propio para cada degustación, en ese momento el local funcionaba en Jujuy y Ricchieri, hoy en día está Laprida 1500. Ese año también nos asociamos al museo de Buenos Aires, que hoy tiene la colección de whisky más grande del mundo, y mi mentor Miguel Angel Reigosa nos ayudó muchísimo a seguir creciendo”, repasó Luciani.

Rosario Whisky Club organiza catas, degustaciones y eventos para quienes disfrutan de la bebida destilada. Comercializan productos importados y cuentan con un sistema de membresía en la que las personas se asocian y reciben una serie de beneficios como medidas de whisky, eventos exclusivos, sorteos, descuentos en las catas y en los productos.

Además ofrecen dos cursos, uno introductorio al whisky maltas de cinco clases de 3 horas de duración en el que se prueban 25 productos diferentes y se entrega un diploma de participación. “Esta capacitación apunta a formar un poco más al consumidor, que entienda por qué una botella sale lo que sale, por qué tal producto es conocido y tiene esa connotación, que aprendan a leer etiquetas y tengan un conocimiento general”, repasó Matías, siempre en dialogo con Punto Biz.

Además cuentan con un curso avanzado para aquellos que buscan perfeccionar su conocimiento sobre el whisky, con contenidos más técnicos sobre los procesos y las mecánicas de destilación.

Hace unos días el emprendedor rosarino recibió el premio internacional por talento emergente en bebidas espirituosas por parte de IWSC (International Wine and Spirit Competition) que busca reconocer a personas que apuestan por el rubro de una forma innovadora. Fue premiado con un trofeo, un bono y la posibilidad de tener un encuentro con Richard Paterson, maestro destilero de Dalmore, una reconocida marca de whisky. Se convirtió también en uno de los jurados para la próxima competencia de IWSC.