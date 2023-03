Un grupo de vecinos salió a cuestionar la construcción de un McDonald’s en el parque Independencia

En el marco del inicio de las obras para construir un nuevo McDonald’s en un terreno lindero al Hipódromo, en pleno parque Independencia, ambientalistas rosarinos volvieron a expresar su rechazo al proyecto argumentando la necesidad de preservar los espacios verdes de la ciudad por tratarse de un tema de salud pública. En este sentido, exigen estudios de impacto ambiental y advierten sobre los riesgos de trasplantar palmeras centenarias.

“Cada vez se apropian más de los espacios verdes públicos y ya no sabemos que hacer, estamos asombrados. Los emprendimientos privados tienen un permiso para avanzar, pero quién firma eso? ¿por qué no se hace un informe de impacto ambiental? Es un tema de salud pública, no es un capricho”, señaló en dialogo con la emisora local Radio Si 98.9 Silvia Estela, de Vecinos Autoconvocados en Defensa de los Espacios Verdes.

Y agregó: “La consulta popular no existe. Los vecinos estamos muy tristes. Es un atropello, inclusive para los compañeros de los carritos que están doce horas trabajando para ganar su sustento, es una embestida comercial”.

En tanto, la activista indicó que este lunes se trasplantó una palmera centenaria y advirtió sobre los riesgos: “la palmera se puede trasplantar pero ante la sequía que tenemos y la falta de seguimiento se va a morir. Hay que aflojar con modificar el arbolado”. Al respecto, Silvia Estela recordó que en 2018 se quitaron 12 árboles centenarios en el Museo Castagnino.

Un poco de contexto

En Oroño y Dante Alighieri ya se encuentran vallados unos 3.000 metros cuadrados de un estratégico terreno pegado al Hipódromo. Allí ya está colgado en su frente el cartel reglamentario de la obra de construcción y en el predio las máquinas ya empezaron los trabajos de movimiento de suelo.

Arcos Dorados Argentina SA –la empresa que tiene la franquicia de McDonald’s en el país- fue la única oferente de la licitación organizada por la Sociedad del Estado Municipal Hipódromo de Rosario para explotar un predio de 3.000 metros cuadrados en el parque Independencia, frente al Museo de la Ciudad.

La concesión es por un plazo de 15 años, con opción a una prórroga de dos años, y tendrá “ingreso exclusivo e independiente de vehículos”. Es decir, la cadena norteamericana de hamburguesas consiguió el aval de la Municipalidad para instalar allí no solo un restaurante, sino también un AutoMac.

A cambio, la firma pagará un canon mensual que hoy es de 1.250.000 pesos. Se prevé que Arcos Dorados invertirá unos 70 millones de pesos.

La obra tiene un plazo máximo de ejecución de 8 meses (se estima que en seis estará terminada) y contempla una superficie construida de 400 m2, con espacio para mesas y sillas al aire libre de hasta 80 m2.