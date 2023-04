Un fotógrafo alemán rechazó un premio tras confesar que creó la imagen con inteligencia artificial

Boris Eldagsen admitió que se sorprendió con el galardón ya que sabía que no cumplía con los requisitos. Sin embargo, la Organización Mundial de Fotografía sostuvo que conocía el truco del ganador pero finalmente fue eliminado de la competencia

El fotógrafo alemán Boris Eldagsen rechazó el Sony World Photography Awards, en la categoría Creativo, por haber creado la imagen ganadora con inteligencia artificial (IA), según reveló en su página web el propio artista. A Eldagsen le sorprendió la decisión del jurado ya que no cumplía con los requisitos para recibir ese galardón.

La Organización Mundial de Fotografía anunció la imagen ganadora, titulada El Electricista, el pasado 13 de abril. En ella se aprecia a dos mujeres de diferentes generaciones en blanco y negro. Se trata de una toma que forma parte de “una colección de instantáneas generadas mediante un prompt”, dijo el artista, quien estudió fotografía y artes visuales en la Academia de Arte de Mainz.

El fotógrafo calificó esta decisión como “un momento histórico”, ya que era la primera vez que una imagen generada por IA ganaba un prestigioso concurso internacional de fotografía. Y agregó: “¿Cuántos de ustedes sabían o sospechaban que fue generada por IA?”.

Eldagsen, a su vez, se mostró crítico por la inclusión de esta tecnología en este tipo de premios: “Las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio”. El artista alemán sugirió donar el premio a un festival de fotografía organizado en Odesa, Ucrania.

El truco llega en un momento de intenso debate sobre el uso y las implicaciones de la IA con algunas advertencias de que la tecnología está a punto de dañar las implicaciones éticas y de propiedad intelectual de los seres humanos.

Los avances recientes en el uso de IA ya se emplean en chatbots, en automóviles sin conductor como los de la marca Tesla, del controvertido empresario Elon Musk; en algunos tipos de software para escribir canciones e incluso en el desarrollo de productos farmacéuticos, que han estimulado la discusión.

El portavoz de la Organización Mundial de Fotografía dijo que Eldagsen les había confirmado la “cocreación” de la instantánea mediante el uso de IA antes de que fuera anunciado como el ganador, según apuntó en una nota el diario inglés The Guardian.

“Como tal, siguiendo nuestra correspondencia con Boris y las garantías que proporcionó, sentimos que su entrada cumplía con los criterios para esta categoría, y apoyamos su participación”, añadió el portavoz.

Pero como el artista decidió rechazar el premio, desde la organización decidieron suspender “las actividades con él y, de acuerdo con sus deseos, lo hemos eliminado de la competencia”, aseguraron a través de una publicación.