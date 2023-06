Un formoseño ganó el Campeonato Federal del Asado en la Avenida 9 de Julio

El formoseño Héctor Germán Caballero, de 32 años, se consagró este lunes ganador de la quinta edición del Campeonato Federal del Asado que se llevó a cabo en la Avenida 9 de Julio entre los 24 participantes que representaron a las 23 provincias del país y a la Ciudad de Buenos Aires.

Caballero, oriundo de Clorinda y desde muy chico vinculado a la gastronomía para ayudar a sus padres se quedó con el certamen.

“El orgullo que me provoca representar a Formosa en este prestigioso torneo no me entra en el pecho. Llego ansioso y con el corazón en la mano, para entregar lo mejor de mí”, remarcó durante la competencia.

Para competir, Caballero eligió una bondiola de cerdo a punto, unos riñones a punto y un lomo de surubí como plato regional elegido, mientras que en la final optó por una tira de asado, chorizo y morcilla, y medialuna de vacío, todos sacados en su punto.

El objetivo de este concurso fue potenciar el sector gastronómico, promoviendo el desarrollo profesional de sus concursantes y difundiendo este clásico ritual argentino.

El público pudo recorrer los puestos de venta con diferentes parrillas, fiestas nacionales y colectividades, y un escenario con propuestas culturales.

Se trató de la quinta edición de este evento, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires por medio de BA Capital Gastronómica.

Los participantes fueron divididos en tres grupos de ocho participantes que cocinaron por separado en cada tanda.

Durante el lapso de una hora, cada concursante debió asar tres cortes de carne: bondiola de cerdo, riñón y un plato regional con el corte elegido por cada provincia, además de verduras que pueden presentarse como guarnición o, incluso, como un cuarto plato.

Además, los parrilleros tuvieron que cocinar una provoleta a los 15 minutos de comenzado el desafío.

Un jurado institucional y técnico fue el encargado de evaluar los platos y de seleccionar a los dos mejores de cada grupo para la siguiente ronda.

El jurado del Campeonato Federal del Asado estuvo conformado por Natalí Suárez Pardo (ganadora de la edición 2022); Natalia Barrionuevo (sommelier de carne); Javier Brichetto (chef del restaurante Piantao, en Madrid); José Luis Fuoco Sagardi (de Parrilla Vasca); Sandra Honczar (presidenta de la Asociación Asadoras Argentinas); Héctor Martínez (representante de la Federación Argentina de Asadores).

También formaron parte Guido Moze (de La Parra de Dios); Iván Ordóñez (columnista); Christian Petersen (chef y empresario gastronómico); Patricia Ramos (chef de Nuestro Secreto); Germán Sitz (de Chori y La Carnicería); Mirta Occhiuzzo (representante de la UTHGRA); Gustavo Valsangiácomo (representante del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina); y una dupla de vecinos de Mendoza ganadores del concurso federal de Participación Ciudadana.

Los 24 participantes del campeonato federal fueron seleccionados por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA CABA) a través de una convocatoria abierta de BA Participación Ciudadana.

En la edición de 2022, Suárez Pardo, de San Luis, hizo historia al convertirse en la primera parrillera en alzarse con este galardón.