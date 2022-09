Un festejo por los “25 mil años” de humor ácido del inigualable Sr Mikozzi

“Festejamos 25 años de humor ácido del Sr Mikozzi, con una función especialísima. Una recorrida por su obra, con anécdotas y reflexiones sobre los riesgos de hacer humor ácido, su paso por la televisión, las giras, festivales y exabruptos del actor-bufón, que va por el lado más bestia y desafía los límites del humor y del discurso correcto”.

De este modo, el actor Pablo Mikozzi, o el Sr Mikozzi como se lo conoce en el under argentino, adelanta en un textual los entretelones de la función que este sábado lo trae de regreso a Rosario, ciudad que lo eligió hace mucho tiempo, para repasar una larga carrera de aplausos e incorrección política. “Son 25 años que parecen 25 mil”, dice con humor acerca de este reencuentro con la presencialidad y con sus amigos locales porque Mikozzi no estará solo en escena y la propuesta será (como siempre en el teatro) única e irrepetible.

El destacado actor, dramaturgo y humorista porteño regresa de este modo a la ciudad con un recorrido por sus personajes más emblemáticos, muchos de ellos surgidos de su ya clásico Por el lado más bestia, entre otros, y algunas novedades de su nuevo trabajo.

“Tras el paso de la pandemia me replanteé un montón de cosas como casi todo el mundo. En el tiempo de pandemia, los artistas nos quedamos sin trabajo, sin nada, sin la posibilidad de que nos vean, salvo por las redes que es algo muy distinto al teatro. En todo ese tiempo empecé a recopilar momentos, a mirar fotos y a ir para atrás, a reencontrarme con gente, con los amigos que son los que hacen el verdadero camino”, contó Mikozzi a El Ciudadano.

Conocedor de los rincones más recónditos del país desde que en 2012 salió a recorrerlo con su aclamado unipersonal, el humorista, uno de los pocos que prefirió seguir apostando al teatro y a la creación de personajes en tiempos de furor del stand up, apuesta una vez más a su estilo de humor ácido y “peligrosamente” real.

“Cuando hablo de los amigos, hablo de aquellos que tengo gracias a este trabajo, y por eso la de Rosario será una función plagada de amigos: va a estar (el músico) Pablo Jubany, también (el actor, humorista y conductor radial) Tomás Quintín Palma, su hermano (el actor) Nico Palma y (el músico) Charlie Egg, entre más; es una larga lista de amigos de Rosario, con producción del Pato Galletti”, contó el creador

Mikozzi pone en jaque al público con su ya incuestionable talento para el humor desarrapado, siempre dueño de una clara bajada de línea en relación con su mirada despiadada y realista del universo en el que habitan sus atractivos personajes. “Esta nueva propuesta es otro recorrido por todo lo que hice, también de mi paso por el programa de Tinelli de lo que renegué por muchos años de mi vida; eran unas cámaras ocultas que se llamaban «El padre de la novia», donde entraba a la casa de esa novia y le faltaba el respeto al suegro. Algunos dicen que fue la única cámara oculta feminista, aunque no creo que sea así (risas)”.

El actor, lejos de escaparle a ese costado complejo y muchas veces inasible de los personajes, los eterniza en un sinfín de criaturas que desde la risa disparan con munición gruesa contra la estupidez, la mediocridad y la ignominia. “Con este trabajo me doy el gusto de resignificar un poco todo lo que hice en toda mi carrera, pensándolo nuevamente, algo que a mi edad ayuda un poco a encarar el futuro, lo que se viene, volviendo sobre escenas o momentos del pasado pero pensados ahora. Incluso con grupos de teatro que tuve hace mucho tiempo como No Hay Peruanos, con un humor negro muy fuerte. El grupo se llamaba así porque en un momento buscaba un hotel o pensión para vivir y fui a uno donde me dijeron: «El lugar es muy lindo, tiene calefacción, muy buena luz y no hay peruanos», que para los de ese hotel era como una estrella más, porque así de discriminadora puede ser Buenos Aires”, relató el actor que entre monólogos y escenas compartidas hará un repaso por sus espectáculos Por el lado más bestia y El monstruo era yo del mismo modo que Sin miedo al éxito que es su nueva propuesta.

Pablo Mikozzi, una rara avis de la escena argentina contemporánea con una impronta única, se formó en el taller de teatro Calibán dirigido por Norman Brisky, al tiempo que cursó improvisación con Mosquito Sancineto, técnicas de mimo, clown y bufón con Daniel Casablanca (Los Macocos), creación de personajes con Susana Rivero, y dramaturgia y armado de números y rutinas con Walter Velásquez. A su vez, se formó en actuación en la Escuela Nacional de Artes Dramático y Títeres de Avellaneda y en la Escuela de Circo de Berazategui, entre otros ámbitos.

Para agendar

El Sr Mikozzi presenta en Rosario su espectáculo 25.000 años de humor ácido, este sábado, a partir de las 21, en la sala Empleados de Comercio, de Corrientes 450, con entradas populares y descuentos especiales para socios.